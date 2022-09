Rio Grande do Sul Chama Crioula abre oficialmente o Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Acendimento do símbolo do evento ocorreu no palco principal e contou com grande presença de público. Foto: Alex Rocha/PMPA Acendimento do símbolo do evento ocorreu no palco principal e contou com grande presença de público. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O acendimento da Chama Crioula no Parque Harmonia abriu oficialmente as comemorações dos festejos farroupilhas em Porto Alegre, no feriado nacional desta quarta-feira (7). O evento ocorreu no palco principal e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e de dezenas de autoridades.

— É a festa da retomada e repetirá o que houve na Expointer, que teve recorde de participantes. Aqui não será diferente. Será também a festa dos 250 anos de aniversário da cidade. Povo que não tem passado é povo que não tem futuro — disse o prefeito.

Identidade gaúcha

A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso Duarte, declamou versos no palco e foi ovacionada pelo público.

— Essa é a maior festa do garrão do Brasil e da identidade do gaúcho. O acendimento da chama é o marco inicial e os 75 anos do feito de Paixão Côrtes, que recolheu as centelhas da Pira da Pátria. -, disse.

Da pátria à tradição

A centelha da Pira da Pátria havia sido recolhida mais cedo do Paço Municipal, no centro de Porto Alegre, e conduzida até o palco principal do Acampamento Farroupilha. O símbolo chegou às 17h50min. O trajeto de condução do símbolo ficou sob responsabilidade de 60 cavalarianos e cavalarianas da Lomba do Pinheiro, do Morro da Cruz e de Belém Novo, além de convidados do Piquete dos 250 Anos e de integrantes da Liga da Defesa Nacional.

O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Manoelito Savaris, o vice-prefeito Ricardo Gomes, entre outros secretários e autoridades, prestigiaram o ato simbólico. A Chama Crioula permanecerá no Harmonia até 20 de setembro.

Acampamento Farroupilha

O Acampamento Farroupilha tem entrada gratuita de pedestres (os estacionamentos são pagos). A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a GAM3 Parks, concessionária responsável pela gestão do Parque Harmonia.

