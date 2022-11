Porto Alegre Feira no Largo Zumbi é destaque na Semana Municipal da Consciência Negra em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Em 2021, além de artigos de artesanato e vestuário a Feira proporcionou momentos de troca de experiências Foto: Cesar Lopes/PMPA Em 2021, além de artigos de artesanato e vestuário a Feira proporcionou momentos de troca de experiências . (Foto: Cesar Lopes / PMPA ) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com início nesta quarta-feira (16), a 32ª Semana Municipal da Consciência Negra fortalece o afroempreendedorismo, a produção cultural preta e a gastronomia com uma feira no Largo Zumbi dos Palmares – tradicional reduto afro de Porto Alegre.

Até o domingo (20), das 14h às 21h30, serão realizadas a Feira do Afroempreendedor, a 2ª Feira do Livro Afro, praça de alimentação, encaminhamento profissional com o Sine Municipal, apresentações culturais, entre outras atividades.

A proposta é divulgar e incentivar ações que valorizem a cultura negra. Para a coordenadora de Direitos e Promoção de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Adriana Santos, esse é um momento de valorização da história. “É a partir do conhecimento de suas raízes culturais que um povo se fortalece e se insere socialmente, criando e recriando o seu estar no mundo”, afirma.

Com ênfase no afroempreendedorismo, a Feira dá destaque para dezenas de empreendedores da Capital. “Vamos dar visibilidade para as contribuições positivas de negros porto-alegrenses e mostrar as conquistas de quem supera as adversidades sociais diariamente”, explica Adriana.

No primeiro dia, além das atividades diurnas, a programação conta com apresentações musicais com início no fim da tarde.

Programação artística dia 16/11

18h – Benção de tambores

18h40 – Negra Jaque

19h30 – Glau Barros e banda

20h30 – Alex Samba e banda

Cor da pele

Segundo um levantamento publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na sexta-feira (11), pessoas auto-declaradas pretas ganham, em média, 56,9% a menos que as que se declaram brancas. Segundo o documento, os brancos ganham em média R$ 3.099, pardos R$ 1.814 e negros R$ 1.764.

Além da diferença salarial, os dados revelam que negros e pardos representam 53,8% dos trabalhadores do país e ocuparam 29,5% dos cargos gerenciais em 2021. Quanto ao desemprego, a taxa de desocupação para a população preta foi de 16,5%,para a população parda 16,2% e entre os brancos 11,3% no ano passado.

Semana

A 32ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre é realizada de acordo com a Lei Municipal nº 6986, de 27 de dezembro de 1991. Para este ano, foi mantida a temática em referência ao escritor Oliveira Silveira e os 51 anos do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

