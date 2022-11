Ciro Nogueira (foto), do Progressistas, disse que outras medidas do governo Lula deveriam ser discutidas somente com o novo Congresso a partir de 2023

Ciro Nogueira, do Progressistas, disse que outras medidas do governo Lula deveriam ser discutidas somente com o novo Congresso a partir de 2023. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil