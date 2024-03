Porto Alegre Feirão de Empregos do Sine de Porto Alegre tem edição especial para mulheres nesta sexta

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Empresas estarão presentes no evento com vagas exclusivas. (Foto: Arquivo/PMPA)

Localizado na esquina da Travessa Sepúlveda com a avenida Mauá (Centro Histórico), o Sine Municipal de Porto Alegre promove entre 9h e 16h desta sexta-feira (8) uma edição especial do seu Feirão de Empregos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa consiste no direcionamento prioritário de vagas ao público feminino.

Estarão presentes no evento 19 empresas, oferecendo 100 oportunidades. Além disso, seis enviarão representantes ao evento para realização de entrevistas diretamente com as candidatas. De acordo com a prefeitura, 19 destas empregadoras oferecerão aproximadamente 100 vagas.

As ocupações abrangem diferentes segmentos de atuação, em ramos como comércio e serviços. O nível de exigência de escolaridade também é variado, mas na maioria das vagas se destina a quem possui diploma de Ensino Fundamental. Já a idade mínima exigida é de 16 anos.

Em paralelo à ação motivada pela efeméride, o Sine da capital gaúcha disponibiliza nesta semana mais de 1,5 mil oportunidades de trabalho. Homens também serão atendidos ao longo do dia, mas com menor número de guichês.

Também é possível obter carta de encaminhamento por meio do aplicativo “Sine Fácil”, disponível gratuitamente para celular. Seja presencialmente ou on-line, o Sine reforça o pedido para que os candidatos ajam de forma responsável, solicitando o documento apenas se realmente for comparecer à entrevista. Com isso, os trabalhadores com real interesse na vaga não são prejudicados.

Ação de saúde

Também no âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou na tarde dessa quinta-feira (7) uma ação especial para o público feminino em situação de rua – o masculino não ficou de fora. As atividades tiveram como local a área do Parque da Redenção próxima ao Monumento ao Expedicionário.

Os profissionais atendeu um total de 20 pessoas. Serviços: verificação de pressão arterial e testes rápidos para glicose, infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites B e C) e outros procedimentos. Também foi servido lanche e realizada uma roda de conversa com orientações de saúde e distribuição de absorventes.

“As equipes de ‘Consultório na Rua’ são dispositivos de atenção primária que atuam pelo Sistema Único de Saúde [SUS], articulando ações de cuidado que respeitando o tempo e o desejo das pessoas nesse tipo de situação de vulnerabilidade, a fim de construir com elas os cuidados com a saúde”, explica a assessora técnica municipal Veridiana Machado.

(Marcello Campos)

