Porto Alegre Feirão de Empregos na Restinga disponibiliza 2,5 mil vagas neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Os interessados devem levar um documento de identificação com foto e a carteira de trabalho Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Sine Municipal de Porto Alegre promove um feirão de empregos neste sábado (28), das 9h às 14h, no bairro Restinga. No total, serão disponibilizadas 2,5 mil vagas de emprego, sendo 2,2 mil oportunidades do cadastro geral do Sine e mais 300 vagas ofertadas por 10 empresas parceiras no evento.

As atividades ocorrerão na sede da Associação do Comércio e Indústria da Restinga (Acir – rua Álvaro Difini, 400). As entrevistas e seleção acontecerão no local. Os interessados devem levar um documento de identificação com foto e a carteira de trabalho.

Também serão oferecidos cursos gratuitos do Senac e do Senai, da Equatorial e também na área de construção civil. Além disso, será feita a regularização de contas de luz e troca de lâmpadas.

