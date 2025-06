Inter Inter vence por 1 a 0 o Real SC fora de casa e abre vantagem na semifinal do Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O gol da vitória colorada foi marcado por Allex, aos 9 minutos do segundo tempo Foto: Rafaela Frison/Internacional O gol da vitória colorada foi marcado por Allex, aos 9 minutos do segundo tempo. Foto: Rafaela Frison/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional largou em vantagem na semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20. Na manhã deste domingo (22), em Tramandaí, o Celeiro de Ases superou o Real SC, por 1 a 0, no jogo de ida. O gol da vitória colorada foi marcado por Allex, aos 9 minutos do segundo tempo.

A equipe comandada por Renan Brito teve maior presença ofensiva no início da partida. Aos 7 minutos, Diego Coser recebeu pelo meio, acelerou e arriscou de fora da área, exigindo o corte da zaga adversária.

O Inter seguiu pressionando e, aos 17, construiu boa jogada após cobrança de lateral invertendo o lado do campo. Vaghetti achou Yan Henrique na direita, que cruzou para a área. A zaga cortou para escanteio, e na cobrança, Leandro Kauã apareceu de cabeça, mas mandou para fora.

O Real SC respondeu em dois lances consecutivos. Aos 19, após recuperar a bola no meio-campo, a equipe da casa puxou contra-ataque e finalizou pelo lado esquerdo, obrigando Henrique Menke a fazer a defesa com segurança. No minuto seguinte, nova chegada do Real: cruzamento rasteiro pela direita e finalização no primeiro pau, com Menke abafando e a bola saindo pela linha de fundo.

O Inter voltou a criar aos 21 com Kauan Alves. O camisa 7 recebeu de costas dentro da área, girou com um toque por cima e finalizou, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 27, Allex arriscou de longa distância e o goleiro defendeu em dois tempos. Logo depois, Coser avançou pela direita e cruzou para trás, onde Kauan Alves finalizou com perigo, à esquerda do gol. Aos 48, após cobrança de falta de Allex, a bola ficou viva na área. Após bate-rebate, a defesa do Real conseguiu afastar quase em cima da linha, evitando o gol colorado.

Na volta do intervalo, o Inter retomou a iniciativa. Aos 3 minutos, Yan Henrique cobrou lateral para Kauan Alves, que girou e cruzou em curva, levando perigo à defesa adversária. A pressão surtiu efeito aos 9. Em bela construção pela direita, Kauan Alves recebeu e deu passe para trás. Allex apareceu livre e finalizou com categoria, abrindo o placar.

O camisa 10 quase ampliou aos 15, em cobrança de falta da lateral direita. A bola fez a curva e passou raspando o travessão, pelo lado de fora. Aos 16, Diego Coser recuperou a posse no meio e arrancou pela esquerda, invadindo a área e soltando a bomba por cima do gol.

Nos minutos finais, o Real voltou a levar perigo. Aos 30, em cobrança de falta pela esquerda, a bola foi levantada na área, mas a zaga colorada afastou de cabeça. Aos 42, nova bola parada de frente ao gol, mas a finalização foi direto para fora. Já aos 45, após cobrança de falta na área, a defesa do Inter afastou e, no rebote, João Victor finalizou por cima.

Com o resultado, o Inter garante a vantagem do empate para o jogo de volta, que será disputado no próximo domingo (29), às 15h, na Morada dos Quero-Queros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-vence-por-1-a-0-o-real-sc-fora-de-casa-e-abre-vantagem-na-semifinal-do-gauchao-sub-20/

Inter vence por 1 a 0 o Real SC fora de casa e abre vantagem na semifinal do Gauchão Sub-20

2025-06-23