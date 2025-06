Grêmio Yamila Rodríguez participará de treinos da Seleção Argentina para a Copa América

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Atleta das Mosqueteiras foi convocada mais uma vez para integrar o elenco do seu país Foto: Grêmio/Divulgação Atleta das Mosqueteiras foi convocada mais uma vez para integrar o elenco do seu país Foto: Grêmio/Divulgação

Em nova convocação realizada pelo treinador Germán Portanova, a atacante Yamila Rodríguez foi chamada para integrar o elenco da Seleção Argentina Feminina nesta Data FIFA. Presença constante na equipe de seu país, a atleta das Mosqueteiras irá compor o grupo em treinamentos com foco na Copa América Feminina.

O cronograma de atividades começou nesta segunda-feira (23), e segue até a sexta-feira (27), com treinos diários e um amistoso a portões fechados. Recentemente, entre os dias 26 de maio e 3 de junho, Yamila fez parte do elenco argentino em dois amistosos contra a Austrália.

Aos 27 anos, ela possui um grande histórico defendendo a Seleção Argentina, onde atua desde as categorias de base. Em 2015, foi artilheira do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. Com a equipe principal, participou da Copa América Feminina de 2018 e foi vice-campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2019.

Em 2022, foi artilheira da Copa América Feminina com seis gols em seis jogos e chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo no Globe Soccer Awards. No ano seguinte, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Neste ano de 2025, teve destaque em amistosos contra o Canadá, nos dias 4 e 8 de abril, marcando o gol da vitória do segundo confronto. E nesta semana, Yamila terá mais uma oportunidade de representar seu país, nas atividades que serão realizadas no Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, em Ezeiza-ARG.

Em sua 10ª edição, a Copa América Feminina acontecerá no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto. Na primeira fase, as 10 equipes participantes foram divididas em dois grupos com cinco times. A Argentina integra o Grupo A, com os donos da casa, o Chile, o Uruguai e o Peru.

