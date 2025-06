Política Comissão da da Câmara dos Deputados abre prazo para Carla Zambelli se defender em processo sobre perda do mandato

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A deputada terá até cinco sessões deliberativas do plenário para apresentar defesa e indicar eventuais provas Foto: Lula Marques/Agência Brasil (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados abriu nesta segunda (23) prazo para que a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) se defenda no processo que pode confirmar a perda do mandato dela.

A deputada terá até cinco sessões deliberativas do plenário para apresentar defesa e indicar eventuais provas. A contagem dessas sessões vai começar nesta terça-feira (24). Na última semana, Zambelli confirmou ao colegiado o recebimento da representação. Com isso, a comissão pôde dar andamento ao processo.

Zambelli fugiu do Brasil no fim de maio após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão e à perda do mandato por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela passou por Estados Unidos e, posteriormente, seguiu para a Itália.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comissao-da-da-camara-dos-deputados-abre-prazo-para-carla-zambelli-se-defender-em-processo-sobre-perda-do-mandato/

Comissão da da Câmara dos Deputados abre prazo para Carla Zambelli se defender em processo sobre perda do mandato

2025-06-23