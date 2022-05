Porto Alegre Feirão de Empregos tem mais de 500 vagas exclusivas para a Zona Norte de Porto Alegre

26 de maio de 2022

Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência Foto: Cesar Lopes/PMPA Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência Foto: Cesar Lopes/PMPA

Neste sábado (28), o Sine Municipal promove o Feirão de Empregos no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. A ação começa às 8h30min, na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina (Estrada Martim Félix Berta, 38). Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência.

Com a participação de 11 empresas parceiras, serão disponibilizadas 545 ofertas de trabalho específicas para a região, além das vagas gerais do sistema. Entre os destaques do dia estão as 250 vagas para operador de telemarketing receptivo.

A equipe técnica vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego. Cinco empresas estarão presentes no sábado para dar início ao processo de seleção.

De acordo com o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann, a expectativa deste evento é atender ao público do bairro Rubem Berta com vagas em diferentes setores. “Conseguimos para este feirão uma cartela ampla de áreas de atuação: construção civil, serviços e até opções de estágio”, afirma Weinmann.

Serão doadas roupas e calçados adequados para entrevista de emprego que foram arrecadados pelo Cabide Solidário do Sine. A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) estará presente com atendimento e orientações. A Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre é parceira disponibilizando a rede de informática necessária aos atendimentos do sistema de vagas.

Confira as vagas exclusivas para a região:

Almoxarife – 4

Arte Finalista – 2

Assistente Fiscal – 2

Assistente Contábil – 2

Atendente Comercial – 2

Atendimento ao Publico – 1

Auxiliar Administrativo – 2

Auxiliar de Cozinha – 1

Auxiliar de Produção – 12

Auxiliar de Recursos Humanos – 2

Auxiliar Manutenção Predial – 5

Caixa Atendente – 1

Carpinteiro – 20

Consultor de Vendas – 10

Cozinheiro – 1

Eletricista – 12

Encanador – 20

Encarregado de Obras – 4

Estágio Administrativo – 2

Estágio de Ensino Médio – 4

Estágio de Logística – 2

Estágio de Marketing – 2

Estágio de Tele Atendimento – 2

Estágio Eletrotécnica – 2

Garçom – 1

Levantador de Campo – 11

Mecânicos de Refrigeração – 10

Mestre de Obra -4

Montador de Eletricista – 5

Montador de Estrutura Metálica – 10

Montador de Formas – 30

Motorista de Coleta e Entrega – 10

Operador de Telemarketing – 15

Operador de Telemarketing Ativo – 6

Operador de Telemarketing Receptivo – 250

Pedreiro – 20

Pintor – 10

Porteiro – 11

Técnico em Segurança do Trabalho – 5

Vendedor de Balcão – 10

Vendedor Externo – 10

Vendedor Interno – 10

