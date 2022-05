Porto Alegre Prefeitura apresenta proposta de reajuste para as conveniadas da assistência social, em Porto Alegre

26 de maio de 2022

Melo destacou que o governo busca uma solução equilibrada que valorize as conveniadas dentro dos limites do município Foto: Mateus Raugust/PMPA Foto: Mateus Raugust/PMPA

Em reunião realizada no Salão Nobre do Paço Municipal no final da tarde de quarta-feira (25), o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes apresentaram proposta de reajuste para as entidades conveniadas com Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) de 6% retroativo a abril, mais 3,84% em janeiro de 2023, retroativo a abril em parcela única.

Conforme o prefeito Sebastião Melo, o governo está sempre aberto ao diálogo para buscar uma solução equilibrada que valorize as conveniadas dentro dos limites do município.

“A proposta está dentro do ajuste de contas que a prefeitura pode arcar. Os interesses coletivos da cidade precisam estar acima dos individuais e, neste caminho, não podemos dar um passo maior do que a própria perna”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Os representantes das entidades conveniadas da Fasc levarão a proposta ao colegiado para deliberação. Já as conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação terão o mesmo reajuste, entretanto a forma de pagamento será tratada com o Executivo municipal.

E as entidades conveniadas que já tiveram reajuste de 7% em janeiro também terão 10,07% no total. A forma de pagamento da diferença entrará na discussão com a prefeitura.

Participaram os secretários municipais de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, da Educação, Sônia Rosa, do Desenvolvimento Social, Léo Voigt, e a presidente da Fasc, Cátia Lara.

