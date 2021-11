Rio Grande do Sul Feirão on-line oferece mais de mil vagas de emprego e estágio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

O evento é gratuito e acontece das 9h às 17h. Foto: Divulgação A 4ª edição do levantamento anual mostra um aumento de faixa etária entres os estagiários e candidatos a estágio. (Foto: divulgação) Foto: Divulgação

Mais de mil vagas de emprego (efetivas e temporárias) e estágios, em diferentes cidades do RS estarão sendo oferecidas nesta ça, dia 30, no 4º Feirão Online de Empregos e Profissões do grupo educacional QI. O evento é gratuito e acontece das 9h às 17h. As inscrições podem ser feitas pelo link https://conteudo.qi.edu.br/4-feirao-empregos

Ao longo do dia, além de acesso às vagas, os candidatos também poderão participar de palestras gratuitas com profissionais de mercado que atuam na área de gestão de pessoas, com dicas para fazer um currículo campeão, como aumentar sua empregabilidade, o mercado de trabalho em época de pandemia, o estágio como ingresso no mercado e planejamento de carreira.

O evento é uma promoção conjunta da Central de Vagas e Agência Solidária de Empregos Corrente do Bem, dois projetos desenvolvidos dentro da QI Faculdade & Escola Técnica.

O objetivo é promover a empregabilidade em todas as cidades onde existem unidades da QI – quatro escolas na capital (Alberto Bins, Júlio de Castilhos, Farrapos e Assis Brasil) e nas cidades de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Rio Grande, São Leopoldo e Viamão.

