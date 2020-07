Dicas de O Sul Feiras criativas de Porto Alegre se reúnem e lançam selo Feiras Unidas POA

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Foto: Divulgação

A Capital gaúcha, antes do isolamento, sempre foi rica em opções de programação ao ar livre, ocupando diferentes espaços da cidade. Agora, as maiores e mais antigas feiras criativas de Porto Alegre se reúnem para fortalecer o mercado dos pequenos empreendedores locais e buscar a manutenção das marcas durante a pandemia.

A união resultou na criação do selo Feiras Unidas POA, que será estampado por todos os participantes, indicando que a feira faz parte do movimento. O selo será lançado neste domingo (26) e incorporado pelos eventos a partir de agosto. Enquanto isso, as feiras seguem suas atividades de maneira virtual, com lives e eventos on-line, mantendo a interação entre marcas expositoras e público. Para o lançamento, serão realizados encontros entre as feiras. A live de abertura (10h30min- 11h30min) terá mediação de Paula Visoná, e o perfil @poanarua fará lives sequenciais com cada uma das feiras, representadas por suas curadoras (a partir das 14h).

A proposta é criar um grupo para debate, buscar soluções de interesse comum, com maior sinergia e união entre as diversas iniciativas, promovendo uma série de atividades em conjunto, como agenda anual das feiras, para que não haja sobreposições e protocolo especial para retorno, considerando orientações da OMS e as necessidades específicas do tipo de evento.

Participam do projeto OPEN Feira de Design, Café com Bazar, Feira de Moda Plus Size, Brick dos Desapegos, Feira Me Gusta e Feira Tô na Rua. Iniciativas que movimentam por ano mais de 50 mil pessoas e 2 mil marcas, atualmente suspensas em função das limitações impostas pela pandemia.

A criação da identidade visual da campanha é da OPEN Feira de Design, assinada pela designer da Maria Cultura, Caroline Loch. “O selo propõe uma representação da diversidade, união e energia que entendemos serem necessárias para seguirmos em frente”, relatou Camila Farina, diretora da Maria Cultura e curadora da OPEN Feira de Design.

Programação de lives

26 de Julho

Live de Abertura – Das 10h30 às 11h30 Feiras Unidas, mediação Paula Visoná – Link na bio das feiras @open_feiradedesign, @cafecombazar, @bpspoa.feira, @brickdedesapegos, @feira_megusta, @tonarua

Mediação Poa na Rua – no perfil @poanarua

14h Brick de Desapegos (Nathalia Guasso)

14h30 OPEN Feira de Design (Camila Farina)

15h30 Café com Bazar (Fernanda Trindade)

16h Feira Plus Size (Viviane Lemos)

17h30 Feira Me Gusta (Pamela Morrison)

18h Feira Tô na Rua (Susana Jung)

