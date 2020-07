Dicas de O Sul Curso de hipnose on-line e gratuito

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Hipnoterapeuta Marcelo Behn Foto: Câmbito Conteúdo/Divulgação Hipnoterapeuta Marcelo Behn. (Foto: Câmbito Conteúdo/Divulgação) Foto: Câmbito Conteúdo/Divulgação

Há séculos a hipnose desperta a curiosidade da humanidade. Atualmente, a técnica já é reconhecida pela medicina no auxílio de tratamento de doenças e fobias.

A partir desta segunda (27) até quinta-feira (30), o hipnoterapeuta Marcelo Behn realiza a Semana da Hipnose, um evento gratuito e on-line. As inscrições podem ser feitas no site www.marcelobehn.com.br.

Serão apresentados os processos subentendidos da hipnose e os passos secretos da técnica. “A hipnose faz o paciente encontrar em si mesmo a força e a confiança para enfrentar seus problemas e recuperar o equilíbrio e o bem-estar do seu corpo”, afirmou Behn, hipnoterapeuta gaúcho com formação internacional.

De acordo com ele, a hipnoterapia é a cura pelo estado de transe, ou um estado alterado de consciência, sendo um dos mais antigos fenômenos conhecidos pelo homem e presente em praticamente todas as culturas em todo o mundo.

Além das aulas, estão programas Lives no Instagram com vários profissionais que utilizam a hipnose como ferramenta em seus atendimentos. Os problemas mais comuns tratados com hipnose terapêutica são fobias em geral, depressão, traumas, síndrome do pânico, TOC, ansiedade, tabagismo, medo de falar em público, timidez, insônia, vícios, estresse, transtornos alimentares, bruxismo (ranger dos dentes à noite), doenças psicossomáticas, enxaqueca, problemas de memória, além de vários tipos de dores e problemas sexuais como impotência, diminuição da libido e ejaculação precoce.

Serviço

O que: Semana da Hipnose

Quando: De 27 a 30 de julho

Onde: on-line

Valor: gratuito

Inscrições: www.marcelobehn.com.br

