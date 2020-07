Mundo Feiras e salões profissionais, cancelados ou adiados na França devido à pandemia do coronavírus, poderão retomar suas atividades em setembro

28 de julho de 2020

Segundo ministro do Comércio Exterior, feiras e shows geram 34 milhões de euros, diretos e indiretos

Feiras e salões profissionais, cancelados ou adiados na França devido à pandemia de Covid-19, poderão retomar suas atividades a partir de 1º de setembro, anunciou nesta segunda-feira (27) o ministro delegado do Comércio Exterior.

“O Conselho de Defesa tomou a decisão [na sexta-feira] de permitir a organização de feiras e salões novamente em 1º de setembro, respeitando as medidas de segurança sanitária”, disse Franck Riester a jornalistas. O ministro já havia recebido diversos representantes do setor no Parque de Exposições Porte de Versalhes, em Paris.

“É claro que isso pode evoluir dependendo de como a epidemia avance”, ressaltou, especificando que os locais com esse tipo de atividade “serão reabertos, incluindo aqueles que permitem a recepção de mais de 5.000 pessoas”.

“A ideia é encontrar alavancas para melhor identificar, atrair e acolher profissionais de todo o mundo em nossas feiras e exposições internacionais na França. Discutimos diferentes ferramentas possíveis e falaremos sobre elas especialmente na quinta-feira” em um conselho estratégico de exportação, acrescentou.

