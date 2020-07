Mundo Belgas terão convívio restrito a cinco pessoas para tentar conter a pandemia do coronavírus

Os evento públicos em lugares fechados também foram restritos a 100 pessoas e as manifestações externas não poderão ultrapassar 200 participantes Foto: Reprodução

A chefe do governo belga anunciou um endurecimento das restrições ligadas à prevenção contra a pandemia de Covid-19. A partir desta quarta-feira (29), cada cidadão do país estará autorizado a conviver com, no máximo, cinco pessoas.

A medida foi anunciada nesta segunda-feira (27) pela primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, após uma reunião do governo para estudar medidas de prevenção diante do recrudescimento da pandemia no país.

A Bélgica já havia imposto que cada cidadão poderia formar o que está sendo chamado de “bolha de contato” com, no máximo, 15 pessoas. A partir desta semana, esse número foi reduzido para cinco pessoas e é valido durante pelo menos quatro semanas.

Os evento públicos em lugares fechados também foram restritos a 100 pessoas (contra as 200 autorizadas até então). Já as manifestações externas não poderão ultrapassar 200 participantes (contra 400 em vigor até agora).

Sophie Wilmès também declarou que o trabalho remoto é “fortemente recomendado, quando possível”, e criticou o fato de que esse modo de funcionamento venha sendo cada vez menos utilizado pelas empresas, mesmo se a pandemia não foi controlada no país.

As autoridades também pedem que a população faça suas compras no supermercado sozinhas e não fiquem mais de meia hora fora de casa. As medidas são uma resposta do governo ao aumento dos novos casos de Covid-19 em seu território. O país de 12 milhões de habitantes já têm quase 10 mil vítimas fatais e, proporcionalmente, é o lugar do mundo com o maior número de mortos, com 85 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Máscaras até nas ruas

O uso de máscaras já é obrigatório desde 11 de julho nos transportes coletivos, lojas, cinemas, locais religiosos, museus e bibliotecas na Bélgica. Mas, desde sábado (25), o acessório também é exigido em locais frequentados por muita gente, como feiras, ruas comerciais, hotéis, restaurantes e cafés.

A situação é particularmente preocupante na província da Antuérpia, que registrou 47% de novas contaminações na semana passada. Medidas específicas foram tomadas na região para tentar conter a pandemia.

