Esporte Felipão festeja acerto com Atlético: “fiquei feliz pelo convite”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Principal objetivo do treinador e da diretoria é a conquista do bicampeonato da Libertadores. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Felipão falou pela primeira vez como novo técnico do Atlético Mineiro. Em um vídeo divulgado pelo clube, o treinador se disse feliz pelo convite e fez promessas à torcida.

“Oi, torcida do Galo. Grande abraço. Estaremos juntos na empreitada para conseguirmos os objetivos traçados por todos nós. Nós, da parte técnica, vocês torcida, vocês atletas que fazem parte do nosso grupo, comissão técnica e todas aquelas pessoas envolvidas no nosso projeto. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Galo e estarei participando ativamente neste ano e meio para que o Galo consiga seus objetivos”, começou dizendo.

O novo treinador ainda completou: “E, torcida do Galo, vai ter em mim, vai ter em nós, aquilo que ela sempre esperou de sua equipe, que é vibração, vontade e tudo mais, tudo aquilo que vocês proporcionam para nós, nós vamos devolver a vocês jogando futebol”.

O Atlético Mineiro anunciou a contratação de Felipão na tarde de sexta-feira (16). As negociações foram rápidas e avançaram após o treinador deixar o cargo de dirigente que ocupava no Athletico. O anúncio também veio poucos minutos depois do Atlético confirmar a saída de Eduardo Coudet sem a obrigação de multa rescisória por nenhuma das partes. O treinador argentino fez seu último jogo no clube há uma semana.

Felipão chegará à Belo Horizonte nos próximos dias e já estará no banco na partida contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (21), pelo Brasileirão. O duelo se dará no Maracanã. O contrato do treinador com o Galo vai até o final de 2024.

Vibração e vontade

Substituto de Eduardo Coudet no Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari ainda não chegou a Belo Horizonte, mas já mandou um recado à torcida alvinegra. Em vídeo publicado pelo Galo nas redes sociais, Felipão promete sintonia com a Massa, como é conhecida a torcida do time mineiro.

“Estaremos juntos na empreitada para conseguir os objetivos traçados por todos nós. Nós da parte técnica, a torcida, e os nossos atletas, comissão técnica, e todas as pessoas envolvidas no nosso projeto. (…) Torcida do Galo terá em mim, em nós, aquilo que sempre esperou: vibração e vontade, e tudo mais”, disparou Scolari.

Além disso, Felipão prometeu participação ativa no projeto esportivo do Galo. Aos 74 anos, o pentacampeão mundial assina contrato até dezembro de 2024, e estará no comando técnico, por exemplo, no primeiro jogo oficial da Arena MRV, que está previsto para o mês de agosto.

“Fiquei muito feliz pelo convite do Galo. Estarei participando ativamente nesse um ano e meio (tempo de contrato). Um abraço, e tudo de bom. Estarei aí com vocês”, concluiu.

No comando do Atlético-MG, o principal objetivo do treinador e da diretoria é, quem sabe, a conquista do bicampeonato da Libertadores.

