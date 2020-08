Felipe Neto se ofereceu para pagar os custos da educação da menina de 10 anos, estuprada desde os 6 pelo tio, que engravidou em São Mateus, no Espírito Santo. O influencer fez a proposta em seu Twitter na madrugada desta segunda-feira (17).

“Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato pelo e-mail da minha biografia. Eu me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade. Num mundo de injustiças e desigualdades, que ela possa receber a melhor arma possível”, disse ele.

Felipe ainda garantiu que não estava falando isso publicamente para se promover. “Eu não tenho ideia de como contactar a família. Se tivesse, não twittaria. Preciso que eles entrem em contato”, explicou.

O influencer publicou várias textos mostrando sua indignação com o caso e com os protestos de religiosos que são contra a menina realizar um aborto. “Se você acha que uma criança de 10 anos, grávida após estupro, deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco… Você não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. Você representa o martelo, não Cristo”, declarou ele.

Felipe também pediu justiça e a prisão do tio que estuprou a jovem e está foragido. “Precisamos acompanhar e exigir a pena mais dura possível para o pedófilo estuprador. Sabemos que o punitivismo não necessariamente soluciona a marginalidade, mas casos como esse são didáticos e a impunidade é ainda pior. Este monstro não pode conviver em sociedade”, disse.

Além de Felipe Neto, Whindersson Nunes também se propôs a ajudar a menina. Ele afirmou que vai custear o tratamento psicológico da garota até seus 18 anos. “A Terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades que essa criança vai ouvir no decorrer da vida. Alguém da família entre em contato, quero ajudar com toda assistência piscologica até os 18 anos”, informou ele.