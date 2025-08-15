Polícia Feminicídio: homem é condenado a mais de 40 anos de prisão no litoral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O crime ocorreu em janeiro na residência do casal, em Imbé

O Tribunal do Júri de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, condenou a 41 anos, 5 meses e 23 dias de prisão, em regime fechado, um homem acusado de matar a sua companheira, Mirnes Aparecida de Lima Martins, com golpes de faca.

O crime ocorreu em janeiro na residência do casal, em Imbé. O julgamento, presidido pelo juiz Gilberto Pinto Fontoura, foi realizado na quinta-feira (14).

Segundo o MP (Ministério Público), o assassinato foi motivado por uma suspeita de traição. Os advogados do homem alegaram legítima defesa e pediram a absolvição do acusado.

De acordo com a denúncia do MP, o crime aconteceu na madrugada de 13 de janeiro. Após uma discussão, o acusado pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima em várias partes do corpo. Mirnes, que tinha 31 anos, morreu no local.

Na noite anterior, a vítima havia solicitado uma medida protetiva de urgência, conforme registro policial. O réu está preso na Penitenciária Modulada de Osório.

