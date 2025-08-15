Sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025
O programa tem sido alvo de críticas por parte dos Estados Unidos devido à participação de médicos cubanosFoto: Karina Zambrana/MS
O programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal para ampliar o atendimento em saúde no Brasil, conta atualmente com 26.414 profissionais, sendo a maioria composta por brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde.
Do total de participantes, 22.755 são brasileiros, enquanto 2.659 são cubanos, que representam apenas 10% do programa. O quadro é completado por profissionais de diferentes nacionalidades, incluindo 188 bolivianos, 82 venezuelanos, 55 paraguaios e 42 peruanos.
Embora ainda existam profissionais cubanos atuando no programa, a participação deles não ocorre mais por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. A cooperação entre Brasil e Cuba, que teve início em 2013, foi encerrada em 2018.
O programa tem sido alvo de críticas por parte dos Estados Unidos devido à participação de médicos cubanos. No entanto, segundo informações do Ministério da Saúde de Cuba, o país possui histórico de envio de profissionais para diversas nações, incluindo Portugal, Rússia e Espanha, em razão de seus indicadores positivos em saúde pública.
Após a revogação de vistos de profissionais brasileiros ligados ao Mais Médicos, a embaixada dos EUA no Brasil afirmou que o programa foi um “golpe diplomático” que explorou médicos cubanos e enriqueceu o regime da ilha.