Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Brasil Cubanos representam apenas 10% dos profissionais do programa Mais Médicos, que é alvo de críticas por parte dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O programa tem sido alvo de críticas por parte dos Estados Unidos devido à participação de médicos cubanos

Foto: Karina Zambrana/MS
O programa tem sido alvo de críticas por parte dos Estados Unidos devido à participação de médicos cubanos. (Foto: Karina Zambrana/MS)

O programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal para ampliar o atendimento em saúde no Brasil, conta atualmente com 26.414 profissionais, sendo a maioria composta por brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde.

Do total de participantes, 22.755 são brasileiros, enquanto 2.659 são cubanos, que representam apenas 10% do programa. O quadro é completado por profissionais de diferentes nacionalidades, incluindo 188 bolivianos, 82 venezuelanos, 55 paraguaios e 42 peruanos.

Embora ainda existam profissionais cubanos atuando no programa, a participação deles não ocorre mais por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. A cooperação entre Brasil e Cuba, que teve início em 2013, foi encerrada em 2018.

O programa tem sido alvo de críticas por parte dos Estados Unidos devido à participação de médicos cubanos. No entanto, segundo informações do Ministério da Saúde de Cuba, o país possui histórico de envio de profissionais para diversas nações, incluindo Portugal, Rússia e Espanha, em razão de seus indicadores positivos em saúde pública.

Após a revogação de vistos de profissionais brasileiros ligados ao Mais Médicos, a embaixada dos EUA no Brasil afirmou que o programa foi um “golpe diplomático” que explorou médicos cubanos e enriqueceu o regime da ilha.

Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece
Feminicídio: homem é condenado a mais de 40 anos de prisão no litoral do Rio Grande do Sul
