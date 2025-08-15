No entanto, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, a cinta da tornozeleira eletrônica de Ventura foi rompida na mesma data, com a bateria do dispositivo de monitoramento chegando ao fim no dia seguinte. O rompimento da tornozeleira aconteceu na residência do foragido em Campos dos Goytacazes (RJ).

Ventura usava a tornozeleira eletrônica como parte de uma série de medidas cautelares determinadas por Moraes, que incluíam também a obrigatoriedade de se apresentar à Justiça toda segunda-feira.

Ele foi alvo da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, em julho de 2023. O homem já havia sido detido pelas autoridades no dia 24 de dezembro de 2022 quando estava a caminho do STF junto com outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu estilingues, uma faca e rádios comunicadores.