Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Carnes estão entre os produtos apreendidos

Foto: MP/Divulgação
Carnes estão entre os produtos apreendidos. (Foto: MP/Divulgação)

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do MP (Ministério Público) apreenderam 2,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo nos municípios de Tramandaí e Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

A operação foi realizada na quinta-feira (14). Em Tramandaí, a fiscalização ocorreu em um mercado, onde foram recolhidos 800 quilos de produtos.

Em Imbé, os agentes apreenderam 1,5 tonelada de alimentos em dois mercados e em uma casa de produtos coloniais. Houve interdição do depósito e parte da padaria de um mercado e interdição total do outro mercado e da casa de produtos coloniais por problemas como falta de alvará e péssimas condições de higiene.

As irregularidades encontradas foram produtos com falta de procedência, vencidos, alguns com validades remarcadas, problemas de temperatura e de conservação. Entre os produtos apreendidos, estão carnes, mel, aipim, queijo, cachaça, vinho e medicamentos. Também foram apreendidas unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Os nomes dos estabelecimentos fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Além de integrantes do órgão, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária dos dois municípios, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Federação do Comércio do RS avalia que medidas do governo federal contra o tarifaço dos EUA têm impacto “bastante limitado”
Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece
https://www.osul.com.br/mais-de-duas-toneladas-de-alimentos-improprios-para-o-consumo-sao-apreendidas-no-litoral-gaucho/ Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no litoral gaúcho 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Feminicídio: homem é condenado a mais de 40 anos de prisão no litoral do Rio Grande do Sul
Brasil Cubanos representam apenas 10% dos profissionais do programa Mais Médicos, que é alvo de críticas por parte dos Estados Unidos
Política Condenado, líder de acampamento bolsonarista em Brasília rompe tornozeleira eletrônica e desaparece
Economia Federação do Comércio do RS avalia que medidas do governo federal contra o tarifaço dos EUA têm impacto “bastante limitado”
Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Polícia Feminicídio: homem é condenado a mais de 40 anos de prisão no litoral do Rio Grande do Sul

Economia Federação do Comércio do RS avalia que medidas do governo federal contra o tarifaço dos EUA têm impacto “bastante limitado”

Rio Grande do Sul Novos ônibus escolares são entregues a 42 prefeituras gaúchas

Rio Grande do Sul Químico acusado de adulterar leite e derivados no Rio Grande do Sul continuará sob prisão preventiva