Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Carnes estão entre os produtos apreendidos Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do MP (Ministério Público) apreenderam 2,3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo nos municípios de Tramandaí e Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

A operação foi realizada na quinta-feira (14). Em Tramandaí, a fiscalização ocorreu em um mercado, onde foram recolhidos 800 quilos de produtos.

Em Imbé, os agentes apreenderam 1,5 tonelada de alimentos em dois mercados e em uma casa de produtos coloniais. Houve interdição do depósito e parte da padaria de um mercado e interdição total do outro mercado e da casa de produtos coloniais por problemas como falta de alvará e péssimas condições de higiene.

As irregularidades encontradas foram produtos com falta de procedência, vencidos, alguns com validades remarcadas, problemas de temperatura e de conservação. Entre os produtos apreendidos, estão carnes, mel, aipim, queijo, cachaça, vinho e medicamentos. Também foram apreendidas unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Os nomes dos estabelecimentos fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Além de integrantes do órgão, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária dos dois municípios, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

