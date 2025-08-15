Economia Federação do Comércio do RS avalia que medidas do governo federal contra o tarifaço dos EUA têm impacto “bastante limitado”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

"Compreendemos que a solução mais efetiva para salvaguardar a economia brasileira é a via diplomática", disse o presidente da Fecomércio-RS Foto: Chicago Produtora/Divulgação "Compreendemos que a solução mais efetiva para salvaguardar a economia brasileira é a via diplomática", disse o presidente da Fecomércio-RS. (Foto: Chicago Produtora/Divulgação) Foto: Chicago Produtora/Divulgação

A Fecomércio-RS (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que as medidas anunciadas nesta semana pelo governo federal para amenizar os prejuízos causados pelo tarifaço imposto por Donald Trump a produtos brasileiros têm impacto “bastante limitado”.

“As medidas anunciadas pelo governo federal são bem-vindas como forma de amenizar prejuízos localizados em setores específicos. No entanto, o pacote anunciado tem impacto bastante limitado. No que se refere às linhas de crédito, por exemplo, as taxas de juros pactuadas e os condicionantes de acesso são fatores fundamentais para garantir o alcance esperado da medida. Além disso, mecanismos de proteção ao emprego precisam ser realistas e condizentes com a queda de vendas das empresas impactadas”, afirmou o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn.

“Compreendemos que a solução mais efetiva para salvaguardar a economia brasileira é a via diplomática, apostando em um acordo que permita a eliminação ou redução desta tarifa e/ou exclusão do maior número possível de itens desta cobrança. A Fecomércio-RS, enquanto representante dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, compreende que estes prejuízos serão percebidos, de forma indireta, também pelos seus representados, em especial nas regiões mais dependentes de exportações aos EUA, como Santa Cruz do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Bento Gonçalves, entre outras”, prosseguiu o dirigente.

Na quarta-feira (13), o presidente Lula anunciou a primeira parte do pacote de medidas para socorrer as empresas afetadas pela cobrança de uma sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos.

A principal medida anunciada foi a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para auxiliar as empresas impactadas pelo tarifaço. O acesso ao crédito estará condicionado à manutenção do número de empregos.

