Quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025
A Secretaria da Educação (Seduc) entregou, na tarde dessa quinta-feira (14), novos ônibus escolares a 42 prefeituras gaúchas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Com cessão de uso pelos próximos dez anos, os veículos serão utilizados para o transporte de alunos de escolas da rede estadual localizadas na zona rural.
Uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, marcou a entrega das chaves aos representantes dos municípios contemplados – cuja lista pode ser conferida na parte final deste texto. Participaram do evento a titular da pasta, Raquel Teixeira, e o governador Eduardo Leite.
A aquisição foi viabilizada por intermédio de emendas parlamentares, totalizando quase R$ 20 milhões. Além disso, o governo do Estado entrou com uma contrapartida de aproximadamente R$ 730 mil. Os recursos garantem veículos zero-quilômetro, padronizados com a cor amarela, adaptados às necessidades do transporte escolar em estradas vicinais e de difícil acesso.
Todos os 46 termos de cessão de uso foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-RS) desde julho, concluindo o processo legal para que os coletivos possam ser colocados em operação para a finalidade planejada. Os veículos serão integrados às frotas municipais ainda neste mês.
Discursos
O governador destacou a união de forças pela qualificação do sistema de ensino: “A educação envolve muitas coisas, como o professor na sala de aula, os uniformes, a merenda, a escola e o acesso das crianças, para o qual é decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas”.
Ele acrescentou: “A nossa bancada federal gaúcha aportou recursos no orçamento através das suas emendas e o Estado faz a gestão dos recursos e a aquisição dos veículos que estamos entregando agora para os prefeitos, porque a operação é na prefeitura. Isso significa que são muitas mãos envolvidas, sem distinção de bandeira partidária ou ideologia. Estamos todos aqui trabalhando pela educação dos gaúchos”.
Já a secretária Raquel Teixeira enfatizou a prioridade dada à segurança dos estudantes: “Cada ônibus representa um trajeto mais digno e protegido para crianças e jovens que dependem desse serviço diariamente. Essa entrega também é o resultado de uma gestão que olha para a escola como um todo: do currículo à infraestrutura, do professor ao trajeto do aluno”.
Municípios contemplados
– Alegrete (2 veículos).
– Arambaré.
– Aratiba.
– Barra do Rio Azul.
– Butiá.
– Camaquã.
– Capão da Canoa.
– Capão do Cipó.
– Caxias do Sul.
– Centenário (2 veículos).
– Charqueadas.
– Cidreira.
– Dom Pedrito.
– Encruzilhada do Sul.
– Erval Seco.
– Esperança do Sul.
– Flores da Cunha.
– Gravataí.
– Guaporé.
– Harmonia.
– Herveiras.
– Hulha Negra.
– Imbé.
– Iraí.
– Itatiba do Sul.
– Ivoti.
– Montenegro (2 veículos).
– Morro Redondo.
– Novo Barreiro.
– Novo Hamburgo.
– Portão.
– Rodeio Bonito.
– Santa Cruz do Sul.
– Santa Maria.
– Santa Tereza.
– Santa Vitória do Palmar.
– São Lourenço do Sul.
– Tapes.
– Taquara (2 veículos).
– Taquaruçu do Sul.
– Viamão.
– Vila Maria.
(Marcello Campos)
