Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Veículos permaneceram em frente ao Palácio Piratini durante a cerimônia. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom-RS)

A Secretaria da Educação (Seduc) entregou, na tarde dessa quinta-feira (14), novos ônibus escolares a 42 prefeituras gaúchas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Com cessão de uso pelos próximos dez anos, os veículos serão utilizados para o transporte de alunos de escolas da rede estadual localizadas na zona rural.

Uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre, marcou a entrega das chaves aos representantes dos municípios contemplados – cuja lista pode ser conferida na parte final deste texto. Participaram do evento a titular da pasta, Raquel Teixeira, e o governador Eduardo Leite.

A aquisição foi viabilizada por intermédio de emendas parlamentares, totalizando quase R$ 20 milhões. Além disso, o governo do Estado entrou com uma contrapartida de aproximadamente R$ 730 mil. Os recursos garantem veículos zero-quilômetro, padronizados com a cor amarela, adaptados às necessidades do transporte escolar em estradas vicinais e de difícil acesso.

Todos os 46 termos de cessão de uso foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-RS) desde julho, concluindo o processo legal para que os coletivos possam ser colocados em operação para a finalidade planejada. Os veículos serão integrados às frotas municipais ainda neste mês.

Discursos

O governador destacou a união de forças pela qualificação do sistema de ensino: “A educação envolve muitas coisas, como o professor na sala de aula, os uniformes, a merenda, a escola e o acesso das crianças, para o qual é decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas”.

Ele acrescentou: “A nossa bancada federal gaúcha aportou recursos no orçamento através das suas emendas e o Estado faz a gestão dos recursos e a aquisição dos veículos que estamos entregando agora para os prefeitos, porque a operação é na prefeitura. Isso significa que são muitas mãos envolvidas, sem distinção de bandeira partidária ou ideologia. Estamos todos aqui trabalhando pela educação dos gaúchos”.

Já a secretária Raquel Teixeira enfatizou a prioridade dada à segurança dos estudantes: “Cada ônibus representa um trajeto mais digno e protegido para crianças e jovens que dependem desse serviço diariamente. Essa entrega também é o resultado de uma gestão que olha para a escola como um todo: do currículo à infraestrutura, do professor ao trajeto do aluno”.

Municípios contemplados

– Alegrete (2 veículos).

– Arambaré.

– Aratiba.

– Barra do Rio Azul.

– Butiá.

– Camaquã.

– Capão da Canoa.

– Capão do Cipó.

– Caxias do Sul.

– Centenário (2 veículos).

– Charqueadas.

– Cidreira.

– Dom Pedrito.

– Encruzilhada do Sul.

– Erval Seco.

– Esperança do Sul.

– Flores da Cunha.

– Gravataí.

– Guaporé.

– Harmonia.

– Herveiras.

– Hulha Negra.

– Imbé.

– Iraí.

– Itatiba do Sul.

– Ivoti.

– Montenegro (2 veículos).

– Morro Redondo.

– Novo Barreiro.

– Novo Hamburgo.

– Portão.

– Rodeio Bonito.

– Santa Cruz do Sul.

– Santa Maria.

– Santa Tereza.

– Santa Vitória do Palmar.

– São Lourenço do Sul.

– Tapes.

– Taquara (2 veículos).

– Taquaruçu do Sul.

– Viamão.

– Vila Maria.

