Rio Grande do Sul Fenasoja 2022: Atrações da Exporural devem mobilizar grande público

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quem visitar o espaço terá a oportunidade de conhecer diversas novidades no setor de maquinários, sementes, exposição de cultivares, acesso ao crédito rural e tecnologias de manejo Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao reconhecer que é na agricultura que se constitui a história e a identidade da região e que a evolução do agronegócio permitiu uma sólida base econômica, a Fenasoja 2022 enfatiza o setor em uma pujante área de 23 mil m2 na Exporural. Ao longo dos 11 dias do evento, que acontece de 28 de abril a 8 de maio, quem visitar o espaço terá a oportunidade de conhecer diversas novidades no setor de maquinários, sementes, exposição de cultivares, acesso ao crédito rural e tecnologias de manejo. Além disso, é a Comissão responsável pela Exporural que tem organizado duas importantes ações: o início do plantio da canola no Brasil e o encerramento nacional da colheita da soja.

Cooperativas, agentes financeiros, agropecuárias, empresas do ramo agrícola, instituições de ensino e Emater/RS-Ascar estão entre os expositores que devem surpreender com as novidades que estão sendo preparadas para o espaço. Estão previstas excursões vindas de diferentes pontos da Fronteira Noroeste e Missões, em parceria com a empresa Ouro e Prata, contemplando visita guiada à Exporural, que estará aberta das 10h às 20h.

É na Exporural que desta vez poderá ser conferida a atração Caminhos da Soja, executada em parceria com a Emater/RS-Ascar. No local estará contemplado o resgate da história da agricultura na região e demonstrada sua evolução até os dias atuais.

Outra novidade é o Pavilhão Tecnológico que garante espaços para empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio. Também pensando no expositor e nos visitantes a Feira instalou uma churrascaria no local, facilitando a alimentação dos que visitam a Exporural e oportunizando um espaço a mais de negociação, integração e comemoração. Acesso asfáltico aos expositores, estrutura completa de banheiros e espaços de descanso agregam ainda mais comodidade.

Em relação aos atos que marcam Santa Rosa no cenário nacional, o presidente da Comissão da Exporural, Vítor de Conti, destaca que no dia 30 de abril, às 14h30, ocorre o ato oficial de início do plantio da canola no Brasil, sendo que o noroeste gaúcho é a principal região produtora do grão no Estado. Já no sábado, dia 7 de maio, a Fenasoja será palco do encerramento nacional da colheita da soja no Brasil, quando serão divulgadas as estimativas oficiais da safra deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul