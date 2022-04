Agro Fenasoja inicia nesta quinta-feira com megacobertura em tempo real dos veículos da Rede Pampa

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Evento começa nesta quinta-feira (28) e ocorre até 08 de maio na Região Noroeste do Estado Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Considerada a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, a Fenasoja se consolida pelo fomento dos negócios, pesquisas e inovações, significando um dos principais agentes de desenvolvimento da Região Noroeste do Estado.

Destaca a região para o mundo, pois cerca de 600 expositores e um público de 250 mil visitantes, inclusive internacionais, são esperados no evento, que inicia nesta quinta-feira (28) e ocorre até 08 de maio.

Para mostrar toda a movimentação na cidade de Santa Rosa, a Rede Pampa marcará presença em um amplo e estratégico espaço do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson.

O grupo estará representado através dos estúdios da TV Pampa, da Rádio Pampa e da Rádio Liberdade, além do Jornal O Sul e do seu portal osul.com.br e de todas as plataformas digitais destes veículos.

A confirmação da presença do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de maio e do vice-presidente Hamilton Mourão já neste sábado (30), para a abertura oficial do evento, contará com a cobertura especial dos veículos da Rede Pampa e seu grande elenco de comunicadores e jornalistas.

Durante os dez dias de realização da Fenasoja, os estúdios panorâmicos do Espaço Rede Pampa estarão em plena atividade com atuação das equipes responsáveis pelos programas de rádio e de TV, além dos boletins informativos, reportagens especiais e postagens que levarão ao mundo a imensa quantidade de atrações do evento.

Para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, “a Fenasoja é um dos maiores eventos do Brasil e nesta 23ª edição deverá movimentar mais de R$ 1 bilhão em negócios. E a grande cobertura dos veículos jornalísticos da Rede Pampa retrata justamente a importância do evento para o nosso Estado. A Rede Pampa irá mostrar para todo o Brasil e para o mundo que Santa Rosa é o “Berço Nacional da Soja”, título oficializado pelo Congresso Nacional em reconhecimento ao local onde se deu o início do cultivo da soja no Brasil, em 1914″, explica Alexandre Gadret.

“A edição 2022 será ainda maior com a parceria da Rede Pampa de Comunicação”, ressalta o Presidente da Fenasoja, Elias Dallalba. Segundo ele, “essa parceria atrairá ainda mais olhares para a Fronteira Noroeste, prospectando negócios, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios da região e conferindo visibilidade para que possamos mostrar a nossa força”, completa Dallalba.

O prefeito de Santa Rosa Anderson Mantei, informa que “a expectativa é muito positiva para essa edição, pois o evento, além de movimentar a economia local, traz o centro político do Estado para a região e impacta as cadeias produtivas, potencializando os negócios e investimentos no setor agropecuário”.

Ele também destaca as experiências de lazer e gastronomia que estarão disponíveis ao público, como os shows de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, entre outras atrações. Uma das grandes novidades dessa edição da Fenasoja é o Pavilhão Tecnológico, espaço dedicado ao desenvolvimento de empresas e startups de inovação com foco no agronegócio”. Ele complementa destacando que a cobertura da Rede Pampa à Fenasoja é importante para divulgar todo esse grandioso evento a nível estadual e até mesmo nacional.

FENASOJA 2022 – ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO DA REDE PAMPA:

TV PAMPA

Exibição de programas Pampa Debates direto de Santa Rosa, de 02 a 04 de maio, às 17h50.

Apresentação de reportagens completas dentro do Jornal da Pampa. De segunda a sexta, a partir das 18h50, durante todo o evento.

Como assistir a TV Pampa:

TV aberta para todo o Rio Grande do Sul

Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

Vivo TV

Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

Youtube: youtube.com/tvpampa

RÁDIO PAMPA:

Boletins especiais serão exibidos na programação diariamente durante todo o evento.

Como ouvir a Rádio Pampa

97,5FM

Aplicativo da Rádio Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @radiopampapoa

Instagram: @radiopampapoa

Twitter: @radiopampapoa

RÁDIO LIBERDADE:

Transmissão de programas com duas horas de duração, nos dias 29 e 30 de abril e nos dias 02,04,06 e 08 de maio, ao vivo, das 10h às 12h.

Como ouvir a Rádio Liberdade:

83,3 FM e 99,7 FM no litoral

Aplicativo da Rádio Liberdade para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @rdliberdaders

Instagram: @rdliberdaders

Twitter: @rdliberdaders

JORNAL O SUL E PORTAL OSUL.COM.BR:

O Jornal O Sul publicará editoria dedicada à Fenasoja, assim como osul.com.br. Ambos proporcionarão informações atualizadas em tempo real, de 28 de abril a 09 de maio.

Publicação de Caderno Especial Fenasoja na edição do dia 12 de maio do Jornal O Sul.

Como acessar o portal e o Jornal O Sul:

osul.com.br

Aplicativo do Jornal O Sul para celulares

Redes Sociais:

Facebook: PortalOSul

Instagram: @jornal_osul

Twitter: @OSUL_noticias

A REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Único grupo de comunicação com abrangência estadual do Rio Grande do Sul que é 100% gaúcho, oferecendo conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e internet.

As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores do Rio Grande do Sul e figuram entre as líderes de audiência nos segmentos jornalístico, esportivo e musical.

A TV Pampa possui quatro emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores de TV aberta do Estado, sem contar a transmissão por TV a cabo e Internet.

O Jornal O Sul é um periódico digital com edições diárias gratuitas aos leitores, possuindo o portal de notícias osul.com.br, que disponibiliza, em tempo real, informação completa e imparcial.

