Porto Alegre Feriado de Finados tem lojas abertas e esquema especial nos cemitérios de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Esta segunda-feira será marcada por bênçãos virtuais e medidas de combate a aglomerações na Capital Foto: Divulgação Esta segunda-feira será marcada por bênçãos virtuais e medidas de combate a aglomerações na Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os serviços públicos e privados de Porto Alegre passarão por alterações de funcionamento nesta segunda-feira (02), em razão do feriado de Finados. Os cemitérios da cidade, por exemplo, funcionam em regime de plantão. Há mudanças previstas também no transporte, comércio e agências bancárias.

Cemitérios

Em acordo com a Asbrace (Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios), a prefeitura da Capital determinou que não fossem realizadas missas e atividades religiosas nos cemitérios municipais durante o feriado. A medida tem como objetivo evitar a formação de aglomerações.

O uso de máscaras é obrigatório, bem como o distanciamento entre os visitantes. O Cemitério São João fica aberto das 8h às 18h, enquanto as unidades da Tristeza e Belém Velho funcionam das 8h às 17h. Todos os endereços recebem o público sem interrupções ao meio-dia.

Já o Cemitério São Miguel e Almas vai realizar uma missa, às 10h, restrita aos frequentadores da Irmandade que dá nome ao espaço. As visitas acontecem das 8h às 18h. O Cemitério João XIII terá o mesmo horário de funcionamento, e pretende promover bênçãos virtuais, através das redes sociais.

Por outro lado, o Cemitério Jardim da Paz vai promover sete missas presenciais nesta segunda-feira, entre 9h e 17h. A capacidade dos encontros será reduzida a 30 pessoas para garantir o distanciamento dos fieis. As celebrações também vão ser transmitidas pela Internet.

Comércio

Todos os estabelecimentos que possuem acordo coletivo junto ao Sindilojas e o Sindec (Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre) podem abrir as portas nesta segunda-feira. As empresas que não firmaram acordo só podem operar por meio de seu proprietário. O horário de funcionamento das lojas depende de cada rede.

Bancos e Correios

As agências bancárias e dos Correios não funcionam durante o feriado. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as contas que vencem na data podem ser pagas nesta terça sem o acréscimo de multa. Os caixas eletrônicos seguem em operação, bem como os serviços de internet banking.

Trânsito

Nas rodovias federais, haverá restrição de tráfego para veículos de carga. Nesta segunda-feira, o controle será feito das 16h às 22h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre