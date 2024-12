Porto Alegre Trânsito de Porto Alegre não registra mortes no feriado de Natal

Foram contabilizados 92 acidentes de trânsito na cidade Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA Foram contabilizados 92 acidentes de trânsito na cidade. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

Porto Alegre não registrou acidentes com mortes neste feriado de Natal. Entre o meio-dia do dia 24 de dezembro e meio-dia desta quinta-feira (26), foram contabilizados 92 acidentes de trânsito na cidade, sendo 56 sem vítima e 33 com feridos, além de dois atropelamentos por automóvel e um por moto. Os dados foram divulgados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

“No ano passado neste período tivemos duas vidas perdidas no trânsito. Ampliamos a revitalização da sinalização nas vias de maior movimento e estamos com mais ações educativas nas ruas, além da realização de operações com o foco em velocidade e álcool”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Para auxiliar na redução da acidentalidade, a prefeitura lançou o Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS), que estabelece diretrizes de planejamento e gestão da segurança viária, com metas para reduzir a acidentalidade no trânsito. Segue os propósitos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030.

Porto Alegre integra o Programa Vida no Trânsito (PVT), coordenado pelo Ministério da Saúde, e desde 2012 faz a análise de todos os acidentes fatais, com o objetivo de identificar os fatores e condutas de risco que resultaram em ocorrências com mortes. As causas de sinistros decorrem, na sua maioria, de ações comportamentais dos usuários das vias. A partir da identificação desses fatores e condutas de risco, como subsídio para as áreas de educação, planejamento e fiscalização, as ações são direcionadas para a prevenção de novos acidentes.

