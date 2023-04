Brasil Feriado deve ter sol e calor na maior parte do País; veja previsão

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Feriadão deve terminar com a chegada de uma nova frente fria no Sul do Brasil. (Foto: Divulgação/Sema-RS)

O calor vai predominar no Brasil na virada de abril para maio. Mesmo com previsão de pancadas de chuva, o sol vai aparecer forte em grande parte do País. Algumas áreas podem sofrer novamente com a chuva forte, entre elas estão o sul da Bahia, o Espírito Santo e a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Algumas áreas do Maranhão e do Piauí também voltam a ter fortes pancadas de chuva. Uma nova frente fria deve chegar na região Sul.

Confira a previsão particularizada para cada região do País, para o fim de semana prolongado de Primeiro de Maio.

Região Sul

O sol forte e o tempo seco vão predominar sobre o Sul do Brasil durante quase todo o fim de semana prolongado de Primeiro de Maio. Sem a presença de ar frio de origem polar, a temperatura sobe um pouco mais e a sensação será de calor na maior parte do dia. A temperatura fica amena à noite apenas nas regiões mais elevadas, como as serras, planaltos e a Grande Curitiba.

Mas no domingo à noite, pancadas de chuva devem acontecer na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, por causa da chegada de uma nova frente fria. Durante a segunda-feira, Primeiro de Maio, as nuvens carregadas vão se espalhando sobre o Rio Grande do Sul. O sul e o sudoeste gaúcho devem ter chuva forte.

Algumas pancadas de chuva também devem ocorrer na parte da tarde no oeste e na serra de Santa Catarina, no oeste e no sul do Paraná. Nas demais áreas do Sul do Brasil, o sol ainda predomina no dia primeiro de maio, apenas com um aumento de nuvens.

Região Sudeste

Sol e calor são esperados para o feriadão no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas Gerais. Algumas pancadas de chuva, de curta duração, poderão ocorrer especialmente no domingo nestas duas últimas regiões.

Para a região da Grande Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e para o estado do Rio De Janeiro, há previsão de pancadas de chuva durante o fim de semana. Na segunda, o sol deve predominar nessas regiões e a chance de chover é pequena.

Já no Noroeste e Leste de Minas e para o Espírito Santo, a previsão é de muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes durante o fim de semana. Há risco de chuva forte inclusive na Grande Vitória.

Região Centro-Oeste

O fim de semana prolongado do feriado de Primeiro de Maio será marcado por sol e calor no Centro-Oeste do país. As temperaturas devem superar os 30°C em praticamente todas as áreas.

O ar seco predomina sobre o Mato Grosso do Sul e praticamente não deve chover neste estado. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no norte do estado durante a tarde do domingo. No feriado de Primeiro de Maio, pode chover em vários locais da fronteira com o Paraguai.

Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, a previsão é de que ocorram pancadas de chuva à tarde e em parte da noite nos três dias do fim de semana prolongado. A chuva mais frequente e com maior intensidade deve acontecer na parte norte de Mato Grosso e de Goiás.

Região Nordeste

O tempo vai ficar mais instável na Região Nordeste durante o fim de semana prolongado do feriado de Primeiro de Maio. A passagem de uma frente fria pelo litoral sul da Bahia vai reativar áreas de instabilidade aumentando novamente a chuva nesta região, onde algumas cidades já estão em situação de emergência por causa da chuva muito volumosa que ocorreu no fim de semana prolongado de 21 de Abril.

Fortes pancadas de chuva também podem ocorrer em áreas do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, o sol vai aparecer forte no fim de semana prolongado e as pancadas de chuva previstas não devem causar transtornos para a população.

Região Norte

Nuvens carregadas vão continuar se formando sobre toda a Região Norte durante o fim de semana prolongado do feriado de Primeiro de Maio. Ainda há muita disponibilidade de umidade e de calor sobre a Região, o que facilita a formação das áreas de estabilidade.

A menor chance de chuva é para os estados do Acre e de Rondônia. O maior risco de chuva forte é para o Amapá, norte do Pará é do Amazonas, e para o norte do Tocantins.

2023-04-27