Vacina da gripe: menos de 13% dos brasileiros elegíveis se imunizaram; veja quem pode se proteger

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

A vacina protege contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B (Foto: Divulgação/PMPA)

Desde o dia 10 de abril, quando a campanha de vacinação contra a gripe teve início no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas receberam a dose, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O total representa aproximadamente 12,3% de todos os brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários, e que estão elegíveis para se imunizar.

A pasta destaca a importância da vacina na proteção contra formas graves da doença, e lembra que, de 2021 para 2022, o número de casos da infecção pelo vírus Influenza identificados no país quase dobrou, passando de 7,2 mil para 12 mil.

Um dos desafios da campanha atual, que vai até o dia 31 de maio, é alcançar a meta de 90% do público-alvo imunizado (cerca de 79,5 milhões de brasileiros), depois de o percentual não ter sido atingido nos últimos dois anos. Em 2021 e 2022, a cobertura vacinal foi, respectivamente, de 72,8% e 68,1%.

“Mesmo com a campanha de proteção contra a gripe ocorrendo há mais de 10 anos, ainda circulam informações falsas e inverdades sobre supostas consequências da vacina. Neste sentido, o Ministério da Saúde reforça que os imunizantes são seguros, eficazes e têm formulação atualizada anualmente para contemplar a proteção contra as cepas do vírus que circularam no ano anterior, garantindo a eficiência do imunizante”, diz nota do ministério.

As vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil neste ano são produzidas pelo Instituto Butantan e protegem contra complicações causadas por três cepas de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Elas podem ser aplicadas junto de outras vacinas do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações ou de medicamentos, assim como o imunizante contra a Covid, que teve o reforço com a dose bivalente recentemente ampliado para toda a população adulta.

Grupos prioritários

– Idosos com 60 anos ou mais de idade: deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de documento que comprove a idade;

– Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;

– Gestantes;

– Puérperas: todas as mulheres no período até 45 dias após o parto estão incluídas no grupo alvo de vacinação;

– Professores do ensino básico e superior;

– Povos indígenas: todos os povos indígenas aldeados, a partir dos seis meses de idade;

– Trabalhador da Saúde: todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Incluem-se, ainda, profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde;

– Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento (inclui policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais);

– Profissionais das Forças Armadas: membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica);

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

