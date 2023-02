Rio Grande do Sul Feriado de Navegantes altera funcionamento de serviços públicos estaduais nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos estaduais prestados em Porto Alegre e nas cidades gaúchas onde a data é considerada feriado municipal Foto: Lucas Motzkus/SPGG Haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos estaduais prestados em Porto Alegre e nas cidades gaúchas onde a data é considerada feriado municipal. (Foto: Lucas Motzkus/SPGG) Foto: Lucas Motzkus/SPGG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em razão do Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, comemorado na quinta-feira (2), haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos estaduais prestados em Porto Alegre e nas cidades gaúchas onde a data é considerada feriado municipal. Nesses locais, a maioria das repartições estará fechada, enquanto outras funcionarão em horário diferenciado. Na sexta (3), as atividades retornarão à normalidade.

As mudanças observam o Decreto Estadual 56.699, de 21 de outubro de 2022, que estabelece o calendário de feriados a ser seguido pela administração pública estadual.

Os municípios com feriado no dia 2 no Rio Grande do Sul são: Amaral Ferrador, Barra do Ribeiro, Barra Funda, Cachoeirinha, Camaquã, Campinas do Sul, Canoas, Capivari do Sul, Charqueadas, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Guaíba, Jaguarão, Manoel Viana, Muçum, Nova Santa Rita, Palmares do Sul, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Porto Alegre, Porto Lucena, Porto Xavier, Rio Grande, Rio Pardo, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Salto do Jacuí, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Tapes, Torres, Tramandaí, Triunfo e Vicente Dutra.

Segurança Pública

Telefones de emergência

Polícia Civil – plantão emergências: telefone 197

SSP – disque-denúncia: telefone 181

Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): 51 98444-0606

Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): telefone 190

Corpo de Bombeiros: telefone 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: telefone 199

Principais alterações nos serviços públicos estaduais:

Saúde:

Hemocentro

• Quinta (2): fechado

• Sexta (3): aberto, das 8h às 16h

Av. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004

Samu

Plantão 24 horas

Telefone: 192

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Disque Vigilância

• Quinta (2): fechado

• Sexta (3): aberto, das 8h às 20h

Telefone: 150

Trabalho

Agências FGTAS/Sine

As Agências FGTAS/Sine estarão fechadas na quinta (2) nos seguintes municípios: Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Camaquã, Charqueadas, Canoas, Eldorado do Sul; Guaíba, Imbé, Jaguarão, Nova Santa Rita, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Salto do Jacuí, Torres, Tramandaí e Triunfo.

As unidades reabrirão para atendimento ao público na sexta (3). Os horários variam entre as agências. Verifique em https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (Avenida Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (Avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

Lazer

Cultura

Entre as instituições da Secretaria da Cultura (Sedac), parte terá funcionamento diferenciado e parte estará fechada nesta quinta (2). Na sexta, sábado e domingo, as atividades voltam ao horário normal.

Jardim Botânico

• Quinta (2) a domingo (5): funcionamento normal, das 9h às 17h

Estacionamento e valores dos ingressos

Av. Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

• Quinta (2) a domingo (5): funcionamento normal, das 9h às 17h

Informações sobre estacionamento e valores dos ingressos

BR-116, km 252, bairro Colonial, Sapucaia do Sul

Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete)

• Quinta (2): fechado

• Sexta (3): aberto, das 7h às 20 horas

• Sábado (4) e domingo (5): aberto, de 7h às 13h

Rua Gonçalves Dias, nº 700, bairro Meninos Deus, Porto Alegre

Demais serviços

Tudo Fácil

Porto Alegre

Unidade Zona Sul

• Quinta (2): fechada

• Sexta (3): 8h às 18h

Av. Wenceslau Escobar, 2.666, bairro Tristeza

Unidade Zona Norte

• Quinta (2): fechada

• Sexta (3): aberta, das 10h às 20h

Bourbon Shopping Wallig: Av. Assis Brasil, 2.611, 3º andar

Rio Grande

• Quinta (2): fechada

• Sexta (3): 10h às 18h

Partage Shopping, av. Engª Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842

As unidades dos municípios de Passo Fundo, Caxias e Lajeado do Tudo Fácil não terão alterações em seus horários de funcionamento.

IPE Saúde

• Quinta (2): não haverá atendimento presencial e telefônico.

• Sexta (3): atendimento normal, telefônico e presencial, das 9h às 17h, em Porto Alegre, mediante agendamento no site (www.ipesaude.rs.gov.br). Todos os serviços podem ser solicitados através do atendimento digital (http://ipesaude.rs.gov.br/atendimento-digital).

O funcionamento do atendimento nos postos dos demais municípios, do Programa Facilitadores, deve ser verificado diretamente em cada local. Saiba mais: https://www.ipesaude.rs.gov.br/programa-facilitadores

DetranRS

• Quinta (2): não haverá expediente na sede administrativa do DetranRS. O atendimento ao público por parte dos credenciados (Centros de Formação de Condutores – CFC; Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVA; Centros de Remoção e Depósito – CRD; e Centros de Desmanche de Veículos – CDV) fechará nos municípios em que a data é feriado.

• Sexta (3): atendimento normal.

Ceasa

• Quarta (1): Ceasa fechada parcialmente. O Setor de Hortigranjeiros não abrirá, mas outros três setores funcionarão, das 8h às 17h: Central de Flores, Embalagens e Atacado de carnes. Entrada e saída apenas pelo Pórtico Principal (avenida Fernando Ferrari, 1.001, bairro Anchieta).

• Quinta (2): Ceasa aberta

• Sexta (3): Ceasa aberta

Confira os horários dos diferentes setores no site http://ceasa.rs.gov.br/horarios/.

Procon RS

• Quinta (2): canais de atendimento presencial e “tira dúvidas” fechados. Somente o site estará recebendo demandas: https://www.procon.rs.gov.br/inicial

• Sexta (3): funcionamento normal

O Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor.

Centro Administrativo do Estado

• Quinta (2): fechado

• Sexta (3): 8h30 às 18h

Av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas, Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/feriado-navegantes-altera-servicos-publicos-rs/

Feriado de Navegantes altera funcionamento de serviços públicos estaduais nesta quinta-feira