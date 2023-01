Saúde Férias escolares: Cuidado com a coluna das crianças durante este período

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Especialista em coluna dá dicas para evitar danos e fraturas nos pequenos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de um ano intenso de dedicação aos estudos, as férias chegam como a época preferida das crianças. Para aproveitar o período com tranquilidade, o Dr. André Evaristo Marcondes, ortopedista e especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, dá algumas orientações aos pais.

“Vivemos em uma época em que as crianças ficam muito tempo dentro de casa usando aparelhos eletrônicos. É preciso combinar algumas atividades para exercitar o corpo e manter boa postura”, diz.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a coluna cervical sustenta o peso da cabeça, que em posição ereta tem aproximadamente 5 kg. No entanto, ao inclinar a cabeça para frente, para olhar o celular ou tablet, o peso muda para cerca de 15 kg.

“A inclinação faz com que uma pressão seja exercida sobre a coluna cervical, para que ela mantenha o seu papel de suportar a cabeça, por isso a noção do peso aumenta”, explica o especialista.

Ainda segundo a SBOT, ao longo do tempo, a má-postura pode provocar problemas nos discos intervertebrais, como desgaste e hérnia de disco. Com essas lesões, eles deixam de amortecer os movimentos e apresentam sintomas como: dor, formigamento e dificuldade de movimentos.

Confira a seguir algumas dicas para que as crianças desfrutem das férias e cuidem da coluna evitando problemas futuros.

Incentive o brincar: brincadeiras e passeios ao ar livre são fundamentais para o desenvolvimento saudável de uma criança. Por meio destas atividades, estímulos motores e cognitivos são requisitados e auxiliam a criança a interagir com o colega e explorar o ambiente;

Atenção ao tempo nos eletrônicos: além de gerar ansiedade, os aparelhos manuseados em postura incorreta podem prejudicar o crescimento alinhado da coluna. “Para amenizar, é ideal colocar os aparelhos na altura dos olhos, apoiar os cotovelos sobre uma superfície plana e movimentar a cabeça para cima, para baixo e para os lados, como um alongamento de tempos em tempos”, indica o especialista em coluna.

Postura ao sentar: quando sentadas, as crianças podem “escorregar” no assento, o que também prejudica a coluna. Certifique-se de que ela encoste o bumbum no final do assento, para melhor apoio das costas.

É importante ficar de olho na postura das crianças, mas vale ressaltar que não é normal que criança sinta dor ou desconforto nas costas. “Mediante qualquer incômodo, é importante procurar um especialista para diagnosticar qualquer problema precocemente, a fim de evitar avanços das possíveis complicações e para que a criança tenha uma infância livre de dores”, finaliza o cirurgião de coluna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde