16 de outubro de 2020

Fernanda Montenegro concorreu ao troféu de melhor atriz no Oscar de 1999 por "Central do Brasil". (Foto: Reprodução)

A sexta-feira, 16 de outubro, é dela: Fernanda Montenegro completa 91 anos. Mais do que merecido, a atriz vem recebendo diversas homenagens na web, entre elas de alguns famosos como Caetano Veloso, Carolina Dieckmann e Deborah Secco.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’, a atriz vai festejar a data no sítio da família em Secretário, na Região Serrana do Rio, onde cumpre o isolamento social por conta da pandemia de covid-19.

Com diversas fotos ao lado de ‘Fernandona’, apelido carinhoso, Caetano usou o Instagram para definir a atriz como ‘amor da sua vida’.

“Fernanda Montenegro é um grande amor da minha vida. Como uma professora a quem a gente se sente atado no primário. Como uma repentina namorada com quem a gente faz, na adolescência, o que nem tinha tido coragem de sonhar. Como uma diva dos palcos e das telas que a gente acha impossível ver em carne e osso. “Como uma heroína histórica que só conhecemos em livros escolares. Como uma mãe que fez tudo o que as mães devem de fato fazer. Vejo-a com pouca frequência, mas a cada encontro, a cada breve conversa, a cada abraço, sinto reconfirmadas todas essas formas de amor. E minha alma e meu corpo ainda têm a coragem de crer que meus sentimentos são correspondidos”, escreveu ele.

