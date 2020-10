Magazine Poliana Rocha completa 24 anos com cantor Leonardo e faz desabafo

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Ela também falou da gravidez relâmpago de Virgínia e Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta (16), Leonardo e Poliana Rocha comemoram 24 anos de casados. Em sua conta no Instagram, a jornalista compartilhou um vídeo com diversos momentos especiais ao lado do marido.Na legenda, ela fez um desabafo.

“Sem julgamentos, por favor. Passei por várias situações na minha vida, mas estamos juntos até quando Deus quiser e nós quisermos! Comemoro com gratidão pelos aprendizados que adquiri, pela mulher forte que me tornei e por todos desafios que enfrentei”, escreveu ela.

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, usou as redes sociais para falar da gravidez relâmpago do casal Virgínia Fonseca e de seu enteado, Zé Felipe.Contrariando boatos negativos, ela disse: “Eu quero falar o seguinte para vocês: eu estou extremamente feliz! Porque ainda mais em uma época de pandemia dessa, a gente receber a notícia que está vindo um ser, é uma bênção. Tanta gente está morrendo, perdendo pessoas queridas, e agora eu tive o prazer de ser avó e receber a notícia que está vindo um bebê para alegrar nossa casa, alegrar nossa alma. Graças a Deus está vindo e não indo. Estou extremamente feliz e grata! Só espero que venha com muita saúde, que vai receber de mim muito amor”.

