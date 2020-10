Magazine Miley Cyrus relembra acidente com pet no estúdio do ‘The Voice’ nos EUA

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A estrela ao lado de um dos seus pets. (Foto: Reprodução Instagram/ Miley Cyrus)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Miley Cyrus contou que o seu primeiro dia de gravação no “The Voice”, nos EUA, em 2016, quase terminou em tragédia. Em entrevista para o programa “Geena The Latina and Frankie V Morning Show”, ela deu detalhes sobre o acidente com um de seus pets.

“Nos sets há fios por toda parte. Estamos lá acompanhando as pessoas cantando e meu cachorro mordeu os fios da TV que todos estão assistindo. De repente, percebemos que ela está tendo convulsões e sendo eletrocutada”, revelou durante a conversa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine