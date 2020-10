Magazine Jerry Lee Lewis comemorará 85 anos com live ao lado de Elton John, Willie Nelson e Priscilla Presley

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Lewis sofreu um grave derrame no ano passado, mas conseguiu se recuperar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A lenda do rock, o cantor e pianista Jerry Lee Lewis, comemorará seus 85 anos de vida em grande estilo durante uma transmissão online ao vivo que contará com grandes nomes da música internacional, como Elton John, Willie Nelson e Priscilla Presley. O evento acontecerá no dia 27 de outubro nas redes sociais do artista, às 20h (Horário local dos EUA) no Facebook, YouTube e em seu site oficial.

Outros convidados especiais como Marty Stuart, Mike Love do Beach Boys, Tom Jones, Joe Walsh e o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, também estarão presentes.

Lewis sofreu um grave derrame no ano passado, mas conseguiu se recuperar. Ele voltou a tocar piano e em janeiro deste ano gravou seu mais recente álbum. O astro completou seu 85º aniversário em 29 de setembro.

O evento será gratuito e pedirá doações para a World Vision, uma organização que trabalha para ajudar as comunidades a sair da pobreza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine