Magazine A rainha Elizabeth saiu do isolamento imposto pela pandemia do coronavírus pela primeira vez

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Todos foram testados para que a monarca, em quarentena há sete meses, não precisasse usar o acessório. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rainha Elizabeth saiu do isolamento imposto pela pandemia de Covid-19 pela primeira vez nesta quinta-feira ao visitar o Laboratório de Defesa da Ciência e Tecnologia em Salisbury, na Inglaterra. Acompanhada do neto William, o duque de Cambridge, ela esteve nas instalações do espaço conhecendo o trabalho ali feito.

Chamou a atenção o fato de ninguém usar máscara no evento, mas, segundo o Palácio de Buckingham, todos os envolvidos, num total de 48 pessoas, passaram por testes. Dessa forma, a monarca estaria supostamente protegida e não precisou usar o acessório. O palácio de Kensington, no entanto, não confirmou se William também foi testado para acompanhar a avó. Os dois tentaram manter distância dos presentes o máximo de tempo possível.

Aos 94 anos, a rainha e seu marido, Philip, de 99 anos, estão há sete meses isolados no Palácio de Windsor. De lá para cá, ela compareceu a apenas três eventos reais: uma celebração em menor escala do Trooping the Colour, a cerimônia de ordenação de cavaleiro de Sir Tom Moore e o casamento da neta, a princesa Beatrice, em julho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine