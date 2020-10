Magazine Gusttavo Lima desabafa: “Tentei salvar meu casamento”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

O cantor explicou que ainda nutre bons sentimentos pela ex-mulher. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de anunciar o fim de seu casamento com Andressa Suita na última terça-feira (13), o cantor Gusttavo Lima resolveu desabafar em suas redes sociais sobre o desenlace.

O cantor explicou que ainda nutre bons sentimentos pela ex-mulher e que a “admiração, respeito e carinho continuam”.

“Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam”, iniciou Gusttavo Lima. “Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é a mãe dos meus filhos”, explicou.

Gusttavo Lima também disse que não estava feliz no relacionamento mas que preferiu ser honesto com a situação: “Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, disse.

E concluiu: “Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”.

Cantor deixa mansão

Nesta quinta-feira (15), Gusttavo Lima tomou outra importante decisão. Ele resolveu deixar a mansão, onde vivia com a ex-mulher e os dois filhos do casal, localizada em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor. A influenciadora digital e os filhos deles, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos, continuam vivendo no imóvel. Já o Embaixador foi para a fazenda dele, localizada em Boa Vista, também em Goiás.

