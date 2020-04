Celebridades Fernanda Paes Leme se emociona ao sair de casa após se recuperar do coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Atriz irá continuar a quarentena na casa dos pais em São Paulo Foto: Instagram/fepaesleme Atriz irá continuar a quarentena na casa dos pais em São Paulo. (Foto: Instagram/fepaesleme) Foto: Instagram/fepaesleme

Fernanda Paes Leme, 36, publicou um relato emocionante nesta quarta-feira (08) ao ver o pai pela primeira vez após mais de 14 dias de isolamento social. A atriz, que recebeu diagnóstico do novo coronavírus no início do mês, está de alta médica e irá para a casa dos pais continuar a quarentena.

Ao lado do pai, Fernanda posou de pijama em frente ao espelho de sua casa –o que fez muito nas últimas semanas – e refletiu: “Esse espelho foi minha janela pro mundo por um tempo. Sozinha, mostrei pijamas e falei da minha recuperação. Nunca fui tão íntima da minha própria casa como nesse período. Agora me despeço por um tempo, mas depois volto.”

A atriz fez questão de exaltar que mesmo recuperada, continuará em quarentena mas agora com a família em São Paulo. “Outro isolamento, outra quarentena, mas com o afeto dos meus pais. Meu pai não queria que eu fizesse esse trajeto sozinha de carro e veio, contra minha vontade, apenas para me acompanhar.”

Fernanda ainda disse que estava animada para a viagem. “Vai ser muito bom sentir o vento no rosto, ouvir música, me sentir protegida e fortalecida de alguma forma. Até já. Cuidem-se”, finalizou a mensagem.

Durante o período de isolamento, a atriz compartilhou com amigos e fãs que estava sozinha em casa, com sintomas leves, e que recebia comida dos vizinhos. “Meus vizinhos deixando comida pra mim na porta… Ganhei bolo, sopa, cachorro quente. Recebendo todo apoio e carinho de vocês”, disse Paes Leme, no Twitter, no início de sua quarentena.

A atriz também agradeceu à mãe, que mesmo longe, “imagino ter ficado uma pilha o tempo todo, mas tentou não transmitir essa ansiedade para mim e só me deu amor”. Fernanda Paes Leme, Preta Gil e a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, foram as primeiras figuras públicas brasileiras a confirmarem a doença.

