Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Atriz já estava isolada em casa após os primeiros sintomas Foto: Divulgação/TV Globo Atriz já estava isolada em casa após os primeiros sintomas. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Mais um famoso foi confirmado com o novo coronavírus. Dessa vez, foi a atriz Fernanda Paes Leme, que confirmou o resultado positivo na manhã desta segunda-feira (16). Apesar disso, ela afirmou em suas redes sociais que se sente forte e disposta.

Fernanda afirmou em sua conta no Twitter que preferiu se isolar espontaneamente após saber que teve contato com pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o covid-19. Segundo ela, é importante que as pessoas sejam conscientes pelo bem de todos.

“Eu me sinto forte e disposta. Mas essa doença é um grande risco principalmente para pessoas de mais idade. Isso é um problema social. Não é sobre mim, Fernanda, é sobre minha avó, seus avós… é sobre pessoas que podem ter complicações que vão muito além de uma febre, tosse e tédio.”

Vários outros famosos já confirmaram também estar com o novo coronavírus. Entre eles estão as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho e os cantores Di Ferrero e Preta Gil.

Já fora do Brasil, Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson também contraíram Covid-19 na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais, o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

