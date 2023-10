Esporte Fernando Diniz corta dois jogadores da Seleção Brasileira por lesão e CBF anuncia substitutos

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Técnico da Seleção convocou Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Yan Couto, do Girona. (Foto: Rodrigo Ferreira/CBF)

O técnico Fernando Diniz fez mais duas alterações em sua lista oficial de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Raphinha, do Barcelona, tinha sido dispensado anteriormente, assim como Caio Henrique, do Monaco. Agora, dois laterais também ficam de fora. Agora foi a vez de Renan Lodi, do Olympique de Marseille, e Vanderson, do Monaco, serem cortados por questões físicas.

Para as reposições, foram chamados os laterais Yan Couto, do Girona, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Trata-se da primeira convocação tanto de Yan Couto, lateral-direito de 21 anos revelado pelo Coritiba, quanto de Carlos Augusto, lateral-esquerdo ex-Corinthians de 24.

Há quatro temporadas no futebol italiano, Carlos Augusto recusou recentemente o interesse da Azzurra, priorizando seu desejo de defender a seleção brasileira. O lateral-esquerdo formado pelo Corinthians e atualmente na Internazionale recebe sua primeira oportunidade com a Amarelinha.

Yan Couto, de 21 anos, também fará sua estreia na seleção principal. O lateral-direito acumula passagens pelas divisões de base disputando o Mundial e o Sul-Americano sub-17. O jovem pertence ao Manchester City, mas está há duas temporadas atuando por empréstimo no Girona, grande sensação do Campeonato Espanhol neste tempo.

A decisão pela troca de laterais partiu de conversa do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com os respectivos clubes. Diniz já havia perdido dois jogadores por lesão anteriormente: Caio Henrique, lateral-esquerdo do Monaco substituído por Guilherme Arana, e Raphinha, atacante do Barcelona que deu vaga a David Neres.

Após duas rodadas das Eliminatórias, o Brasil é líder com duas vitórias e seis pontos, mesma situação da Argentina. Os jogadores convocados começam a se apresentar a partir deste sábado (7), pensando no jogo contra a Venezuela na próxima quinta, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia 17, o jogo contra o Uruguai será em Montevidéu.

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)

