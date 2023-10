Esporte Eliminatórias da Copa: confronto entre Brasil e Argentina será no Maracanã

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O primeiro clássico entre a equipe Canarinho e a Albiceleste será dia 21 de novembro.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro clássico entre Brasil e Argentina das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 será no Maracanã, confirmou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida está marcada para 21 de novembro, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), e será válida pela sexta rodada da competição.

“A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A Seleção Brasileira fez sua estreia nas Eliminatórias em Belém, na Região Norte, e vai enfrentar a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Centro-Oeste.

“E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol”, disse Rodrigues. O dirigente lembrou que o último confronto entre os rivais foi marcado por uma grande confusão em meio à pandemia, em setembro de 2021. “Último clássico contra a Argentina no Brasil nunca terminou”.

Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no gramado da Arena Corinthians, em São Paulo, para interromper a partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Segundo a agência, quatro jogadores da Argentina teriam burlado as regras de quarentena brasileira adotadas durante a pandemia de covid-19.

Os atletas Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero foram ao estádio mesmo depois do alerta da Anvisa. Três deles, inclusive, estavam como titulares até o momento em que a ação dos agentes de saúde motivaram a suspensão do jogo.

Como as duas seleções se classificaram para aquela Copa — a Argentina, inclusive, se sagrou campeã no Catar —, a partida nunca foi retomada e acabou sendo cancelada.

Brasil e Argentina lideram as Eliminatórias neste momento. Com rodadas disputadas, as seleções têm 100% de aproveitamento até então. A Seleção Brasileira lidera pelo saldo de gols. Neste mês de outubro, a Canarinho encara Venezuela e Uruguai. A Albiceleste, porém, tem compromisso contra Paraguai e Peru.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/eliminatorias-confronto-entre-brasil-e-argentina-sera-no-maracana/

Eliminatórias da Copa: confronto entre Brasil e Argentina será no Maracanã

2023-10-07