Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

O casal de cantores sertanejos Fernando Zor e Maiara Pereira participaram de uma ação social em Goiânia nesta terça-feira (31). Eles foram convidados pela paróquia Divino Espírito Santo em prol dos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Os artistas cozinharam cerca de 2.000 marmitas que serão entregues para os profissionais da saúde em hospitais da cidade e, também, para famílias carentes e de baixa renda. Maraísa, irmã gêmea de Maiara, também se juntou ao casal e participou da ação solidária.

“Foi um convite irrecusável e me sinto muito feliz em poder retribuir um pouco do que esses heróis estão fazendo por todos nós”, contou Zor, que faz dupla com Socoroba.

Goiás confirmou a primeira morte devido ao novo coronavírus na região Centro-Oeste do país na última quinta-feira (26). De acordo com o balanço do Ministério da Saúde desta segunda (30), o número de mortes pela Covid-19 no Brasil subiu para 159. Ao todo, o país contabiliza 4.579 casos confirmados da doença.

O Estado de São Paulo tem o maior número de infectados: 1.517 casos. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (657), Ceará (372), Distrito Federal (312) e Minas Gerais (261).

