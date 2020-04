Celebridades Glamour Garcia diz que voltou a ser perseguida pelo ex: “Ameaça de morte”

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Atriz contou ainda em seu Instagram que Gustavo Dagnese, com quem se relacionou por aproximadamente um ano, cria perfis falsos nas redes sociais para assediá-la Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo Atriz contou ainda em seu Instagram que Gustavo Dagnese, com quem se relacionou por aproximadamente um ano, cria perfis falsos nas redes sociais para assediá-la. (Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo) Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo

Glamour Garcia fez um longo desabafo em seu Instagram para contar que o ex, Gustavo Dagnese, estaria perseguindo-a novamente. Por meio de uma série de vídeos compartilhados em seus stories, a atriz ainda revelou supostos processos criminais envolvendo tráfico e estupro com o nome dele.

“Mais uma vez a pessoa com quem eu tive o último relacionamento, que veio a público, continua me perseguindo, me violentando e criando um assédio psicológico e moral não só em mim. Mas em parceiros de trabalho, em minha família. Ele já fazia isso, mas voltou a fazer de uns tempos para cá”, começou ela.

Na sequência, a atriz, que ficou conhecida após interpretar Britney em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, falou sobre as ameaças que vem recebendo. “Ele é uma pessoa doente, psicopata e mais uma vez está utilizando das poucas formas que tem, do desespero dele. Mas não posso mais ser conivente e nem ficar em silêncio. Ele tem ameaçado a minha família de morte”.

Glamour ainda falou um pouco sobre as violências que sofria enquanto se relacionava com Gustavo. “Eu vivi um cárcere privado, um cativeiro dentro de casa. Eu era agredida sistematicamente e tinha medo de me pronunciar, mas graças a Deus consegui me ver livre dessa situação”.

A atriz fez apelo para que os fãs que souberem de informações a respeito do ex, que o denunciem. “Eu denunciarei mais uma vez e não vou permitir que um criminoso continue a agir de forma criminosa não só contra mim, mas também contra pessoas que amo”.

