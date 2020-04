Magazine Para se prevenir do coronavírus, Tadeu Schmidt embrulha o celular com plástico

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Jornalista compartilhou fotos e vídeos em seu Instagram para mostrar aos internautas como está se prevenindo do novo coronavírus Foto: Divulgação Jornalista compartilhou fotos e vídeos em seu Instagram para mostrar aos internautas como está se prevenindo do novo coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O jornalista e apresentador Tadeu Schmidt compartilhou fotos e vídeos em seu Instagram para mostrar aos internautas como está se prevenindo do novo coronavírus. Schmidt revelou que está cobrindo o celular com um plástico para usá-lo fora de casa.

“Olha a foto que tirei no camarim… Embaçada, né? Enquanto durar o distanciamento, minha câmera só vai funcionar direito em casa. Na segunda foto [tirada pela minha maquiadora querida @ana_cadigina], você vê como fica meu celular quando vou trabalhar. Decidi embrulhar meu celular quando tenho que sair de casa. Uso um plástico qualquer que tenha guardado. Quando volto pra casa, é só tirar do plástico e jogar o plástico fora. Não fica muito agradável de usar o telefone enquanto estou fora. Mas é que eu taquei tanto álcool no meu celular, que fiquei com medo de exagerar e estragar”, explicou o apresentador do “Fantástico”, da TV Globo.

Ainda na publicação, Tadeu exibiu como embrulha e desembrulha o aparelho ao chegar em casa. A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) durante a pandemia do novo coronavírus é que as pessoas evitem sair de casa para não correrem riscos desnecessários de se infectarem nas ruas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine