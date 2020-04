Celebridades Luana Piovani comenta sobre vida sexual agitada na quarentena

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

A atriz e apresentadora Luana Piovani resolveu aproveitar a quarentena, por conta do surto do novo coronavírus, para responder perguntas dos fãs nos stories, do Instagram.

Dentre as várias perguntas, ela foi sincera ao falar sobre como estava fazendo para não surtar no período do isolamento.

“Ainda não. Mas já chorei, já ri, já machuquei o joelho querendo malhar pela internet. Já tive sonhos eróticos, já fiz sexo virtual, tá animado aqui viu”, escreveu. Outro fã questionou se algum famoso já havia falhado com ela na hora H, Piovani foi enfática na resposta: “Bilhas”, querendo dizer bilhões de vezes.

