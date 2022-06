Dicas de O Sul Fernando Ernesto Corrêa lança “O Lobista – Negócios, política e jornalismo”, livro em depoimento ao jornalista Márcio Pinheiro

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Fernando Ernesto Corrêa, em depoimento ao jornalista Márcio Pinheiro (direita). Foto: Reprodução

O jornalista e sócio do Grupo RBS Fernando Ernesto Corrêa lança em sessão de autógrafos na próxima terça-feira (7), às 18h, na livraria Pocket Store (Rua Félix da Cunha, 1167 – Moinhos de Vento, Porto Alegre), “O Lobista – Negócios, política e jornalismo”, em depoimento ao jornalista Márcio Pinheiro.

A obra resgata as memórias e histórias de Fernando Ernesto. Durante quase um ano, Márcio realizou entrevistas e conversas com o protagonista, que resultaram no livro. O autor explicou que a publicação trata-se de um relato memorialístico. “Como empresário e homem da Comunicação, Fernando Ernesto esteve em momentos decisivos. A obra aborda a relação com o pai, Ernesto Corrêa, com Maurício Sirotsky, e ainda como teve um papel importante durante os trabalhos da Constituinte”, explicou.

Márcio Pinheiro é autor de obras como “Rato de Redação – Sig e a História do Pasquim” e “Este tal de Borghettinho”. É também produtor cultural, editor literário e roteirista de documentários.

