Inter Fernando se recupera de lesão e deve voltar aos treinos do Inter normalmente

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Volante pode retornar na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após 40 dias de recuperação por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita, Fernando deve voltar a treinar normalmente com o elenco do Inter e prepara volta aos gramados após a data FIFA, contra o Vasco, no dia 21 de novembro, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Durante as últimas semanas, o volante tem alternado os trabalhos no CT Parque Gigante e corridas leves sob observação dos fisioterapeutas do clube.

O Colorado iniciou a preparação para a continuação do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (12). Caso Fernando não sinta desconforto muscular, ele pode recuperar sua vaga no time titular, substituindo Rômulo.

