Rio Grande do Sul Golpe do Luto: grupo extorquia famílias enlutadas para pedir dinheiro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo investigações da Polícia Civil, o grupo escolhia vítimas que perderam parentes recentemente Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um grupo que praticava o “golpe do luto”, extorquindo familiares de pessoas mortas, foi alvo de uma operação no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (11). Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra integrantes da organização.

Segundo investigações da Polícia Civil, o grupo escolhia vítimas que perderam parentes recentemente, buscava informações sobre elas e entrava em contato, inventando que os familiares mortos teriam realizado denúncias para a polícia e, por isso, teriam sido executados.

Em seguida, exigiam altas quantias em dinheiro para garantir a segurança das vítimas e de seus familiares. As ameaças eram constantes e feitas de forma violenta, causando grande sofrimento psicológico às vítimas. Em um dos casos, uma das vítimas chegou a pagar R$ 13,7 mil para os criminosos, com medo de sofrer as mesmas consequências que o familiar assassinado.

As ações do grupo se estendiam por todo o Rio Grande do Sul, com vítimas registradas em diversas cidades, como Sapiranga, Farroupilha, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Erechim, Seberi, Rodeio Bonito, Feliz, Serafina Corrêa, além de casos em Santa Catarina.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, também foram apreendidos telefones celulares. A investigação segue para apurar a atuação de outras pessoas envolvidas nos crimes.

Segundo o Delegado Rodrigo Camara, responsável pela operação, as provas contra os criminosos foram obtidas por meio de interceptação telefônica e análise de dados, que revelaram a atuação organizada do grupo.

Um dos autores dos crimes, estava preso na Penitenciária de Caxias do Sul e, mesmo assim, conseguia praticar o golpe. A operação foi feita pela Polícia Civil de Campo Bom, com apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/golpe-do-luto-grupo-extorquia-familias-enlutadas-para-pedir-dinheiro-no-rio-grande-do-sul/

Golpe do Luto: grupo extorquia famílias enlutadas para pedir dinheiro no Rio Grande do Sul

2024-11-12