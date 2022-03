Mundo Fertilizante para culturas como soja, trigo e arroz, que em 2021 custava 300 dólares por tonelada, chega a 1 mil e 100 dólares

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Potássio, nitrogênio e fósforo são fertilizantes químicos essenciais na produção agrícola de larga escala. (Foto: Divulgação)

A alta no preço do potássio testa os limites do mercado. O principal insumo usado como fertilizante na agricultura viu seu preço mais do que triplicar neste mês em relação ao custo de um ano atrás. A tonelada do potássio, que o mundo negociava por cerca de US$ 300 no início de 2021, está cotada em US$ 1,1 mil. E a tendência é de alta, dado o impasse sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

O potássio é um dos três fertilizantes químicos essenciais na produção agrícola de larga escala. Ao lado do nitrogênio e do fósforo, o item retirado do subsolo de rochas compõe a trinca dos elementos – conhecida pela sigla “NPK” – mais utilizados no cultivo de culturas como soja, milho, café, trigo, arroz, e cana-de-açúcar, além de frutas. Se considerada a oferta do composto NPK, o Brasil importa hoje 85% desses fertilizantes para abastecer o consumo nacional. A dependência específica de potássio, porém, sobe para 96%.

O maior pico no preço global do potássio registrado até hoje ocorreu entre 2008 e 2009, quando a crise das hipotecas dos bancos americanos contaminou a economia mundial. Naquela ocasião, apontam os dados históricos, o potássio chegou a custar US$ 700 a tonelada. O preço do câmbio, porém, estava na casa dos R$ 2,20. Hoje, o preço chega ao mercado ao custo de R$ 1,1 mil, mas com câmbio em torno de R$ 5.

O que preocupa governo, fornecedores e agricultores é não ter ideia de quando a situação será resolvida. Extrair potássio não é algo que se faz do dia para a noite. Trata-se de minas que, geralmente, estão localizadas em profundidades de 600 a 800 metros. Não basta apenas alcançar essas áreas. É preciso abrir verdadeiros túneis onde circulam máquinas de grande porte. Por vezes, até mesmo caminhões. Isso significa investimento pesado e vários meses ou ano de obras.

Estoque

Com cerca de três meses de estoque de fertilizantes, o Brasil tenta garantir que não haja falta do insumo.

Maicon Cossa, vice-presidente comercial da Yara no Brasil, disse que a companhia tem feito tudo que é possível para garantir a entrega do insumo. O Brasil é o maior cliente individual da empresa no planeta e responde por cerca de 20% de toda a sua produção, hoje comercializada em mais de 150 países.

“Temos investido para aumentar a produção, mas o que podemos garantir, no curto prazo, é rodar com a eficiência máxima possível a nossa estrutura”, afirmou Cossa. “Há muitas incertezas sobre o desenrolar da guerra. O que a Yara está fazendo, sendo uma empresa global, é buscar o melhor possível para minimizar os impactos no Brasil.”

Além de trazer ao País a manufatura de potássio que concentra em países como Noruega e Holanda, a Yara possui uma base de exploração do produto em Rio Grande (RS) e em Cubatão (SP). Essa produção local responde por cerca de 20% de tudo que a empresa vende no mercado nacional.

A Mosaic Fertilizantes informou que “lamenta o que está ocorrendo no cenário geopolítico internacional” e que “está atenta aos impactos nos mercados nacional e internacional de fertilizantes, analisando cautelosamente para atender da melhor forma às demandas locais”. A empresa declarou que tem investido “para ter a matriz de abastecimento mais estável e segura da indústria”.

Custo de produção

A inflação que contamina os principais alimentos consumidos pela população já reflete a alta no preço dos fertilizantes, uma tendência que tem sido observada desde o fim do ano passado e que, agora, se intensifica. O fertilizante tem um peso médio que oscila entre 30% e 40% no custo da produção agrícola, conforme a região e o plantio.

Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estatal ligada ao Ministério da Agricultura, mostram que, no caso do trigo, por exemplo, plantado na região de Passo Fundo (RS), os fertilizantes representam cerca de 33% dos custos, enquanto essa participação sobre para 38% no caso do trigo plantado em Cascavel (PR). O milho que sai de Sorriso (MT) tem 33% de seu custo destinado a fertilizantes, enquanto a soja plantada na mesma região repassa 37% para bancar os insumos químicos.

Local

Dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) apontam que, em 2021, o Brasil importou um total de 39,2 milhões de toneladas de fertilizantes químicos, um crescimento de 19,3% em relação a 2020, quando 32,8 milhões de toneladas entraram no País. A produção nacional desses insumos chegou a 6,9 milhões de toneladas, o equivalente a 15% do total consumido.

O governo brasileiro tem insistido que é preciso abrir terras indígenas para exploração de potássio. A realidade, porém, é que mais de 90% dos pedidos de pesquisa e lavra do mineral apresentados por empresas não possuem nenhuma interferência direta em terra indígena, ou seja, dependem apenas de interesses privado e público para que ocorram.

