Expodireto Cotrijal Fertilizantes Piratini orienta produtores rurais sobre alternativas para melhorar a produtividade do solo

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Estande da marca foi montado no parque com a presença de uma equipe de engenheiros agrônomos. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

Referência nacional e internacional no mercado em que atua, a Fertilizantes Piratini está presente na Expodireto Cotrijal desde a primeira edição do evento. E em 2023 não seria diferente. Um estande da marca foi montado no parque para orientar os produtores rurais acerca do cuidado com o solo e das alternativas para melhorar a produtividade no campo.

Além disso, durante a feira, a empresa conta com uma equipe de engenheiros agrônomos que, além de compartilhar conhecimentos, reforça a presença da linha de fertilizantes nitrogenados SuperN – ureia tratada com Agrotain, tendo como ingrediente ativo a molécula NBPT.

O produto destaque é o SuperNPro, que adiciona uma nova molécula à solução, com o objetivo de proporcionar uma proteção prolongada da ureia contra as perdas por volatilização de amônia: a Duromide. A tecnologia foi criada, patenteada e fornecida com exclusividade pela Koch Agronomic Services, dos Estados Unidos. Os efeitos dos dois inibidores (Duromide e NBPT), agindo em conjunto, estendem a janela de proteção do SuperNPro.

“Os agricultores interessados em fertilizantes elaborados com tecnologias inovadoras podem sempre nos procurar. Consideramos a participação na feira extremamente importante para o crescimento contínuo do nosso negócio, mas também para o desenvolvimento da própria Expodireto e da agricultura regional”, ressaltou o sócio da Fertilizantes Piratini, Mário Darós. Segundo ele, outro diferencial é que as soluções de alta performance da marca podem ser aplicadas no momento exato em que a planta precisa, sem a necessidade de preocupação com as condições climáticas.

